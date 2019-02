SEPT NARCOTRAFIQUANTS NEUTRALISÉS 80 kg de résine de cannabis saisis à Guelma

Par Wahida BAHRI -

Activant sur l'axe Maghnia-Constantine-Guelma, ce réseau est le plus important jamais démantelé dans cette wilaya.

La police judiciaire de la wilaya de Guelma a mis hors d'état de nuire, un réseau national de narcotrafiquants, apprend-on de source sécuritaire. Il a été découvert et saisi, nous dit-on, lors de cette opération de pointe, 80 kilogrammes de résine de cannabis, destinés à la commercialisation et 8 milliards de centimes, d'importantes sommes en devise et un appareil pour compter les billets de banque. Ce réseau national était doté de moyens logistiques conséquents, du matériel roulant surtout. Ainsi, selon la même source, il est fait état de la saisie de plusieurs véhicules et deux motos, types grosses cylindrées. Par ailleurs, devant sécuriser l'acheminement des subtances narcotiques de l'ouest jusqu'à l'est en passant par le Centre, les narcotrafiquants devaient s'armer, a expliqué notre source, qui a fait état de la saisie d'un fusil de chasse et deux fusils harpons. Il a également été saisi plus de 20 téléphones portables de différentes marques ainsi que plus d'une vingtaine de puces téléphoniques non utilisées. Activant sur l'axe Maghnia-Constantine -Guelma, ce réseau dont les ramifications s'étendent dans plusieurs autres wilayas, est chargé d'alimenter plusieurs villes en ce poison mortel. Pour les services de sécurité de la wilaya de Guelma, Il s'agit de la plus importante prise, depuis des années, nous dit-on. Le réseau se compose de sept personnes, âgées entre 35 et 45 ans, originaires de plusieurs wilayas de l'Est, dont Guelma et Constantine. Ce coup de filet de qualité est à l'actif de l'exploitation d'informations sûres, parvenues aux services en charge de l'affaire. Les investigations engagées se sont soldées par l'identification de deux éléments. Ces derniers, arrêtés, ont aussitôt dénoncé leurs complices et les ramifications de leur activité. Au moment de la mise sous presse, les cinq autres trafiquants demeurent activement recherchés.