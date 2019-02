PRÉSIDENTIELLE 2019: LES PARTIS DE L'ALLIANCE S'ENGAGENT DERRIÈRE LEUR CANDIDAT L'option Bouteflika actée

Par Hocine NEFFAH -

L'Alliance présidentielle en ordre de bataille

Le coordinateur du FLN, Mouad Bouchareb, a déclaré que «l'Alliance présidentielle soutient de façon inconditionnelle la candidature du moudjahid Abdelaziz Bouteflika à l'élection présidentielle du mois d'avril prochain».

La messe est dite. L'Alliance présidentielle constituée du FLN, RND, MPA et TAJ a signé une déclaration commune affichant sans ambages son soutien à la candidature du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour un nouveau mandat lors de la présidentielle d'avril prochain. La déclaration qui n'était pas une surprise en soi, revient sur le bilan du président et met en évidence les réformes entreprises depuis son accession à la tête de la République. Le coordinateur du FLN, Mouad Bouchareb a déclaré que «l'Alliance présidentielle soutient de façon inconditionnelle la candidature du moudjahid Abdelaziz Bouteflika à l'élection présidentielle du mois d'avril prochain. Le peuple algérien est optimiste à l'égard de son président qui a su remettre le pays sur les rails» à tout point de vue. Et d'ajouter que «notre soutien est une manière de reconnaître le mérite et le rôle du président dans le redressement politique, économique et social qu'il a entamé depuis vingt ans», a mentionné le coordinateur du FLN. L'Alliance présidentielle considère que le soutien au président de la République est un aboutissement logique d'un processus «de développement lancé par le président et les mesures courageuses prises dans le domaine politique pour ramener la stabilité et la sécurité au pays et au peuple», a assuré Mouad Bouchareb lors de sa lecture de la déclaration commune.

Donc, l'Alliance se prépare pour une étape décisive et cruciale, à savoir mettre en place une démarche qui consistera à coordonner les actions dans la perspective de préparer la campagne électorale pour le compte du président en exercice, Abdelaziz Bouteflika. Tout compte fait, l'Alliance présidentielle revendique «l'oeuvre du président de la République durant les deux décennies à la tête du pays. La Réconciliation nationale, le retour de la voix de la diplomatie algérienne dans le concert des nations, l'approche judicieuse dans la gestion de la situation politique interne, en faisant face à toutes les menaces qui ciblaient l'unité et la souveraineté nationale, sont en quelque sorte un programme qui s'exprime à lui seul comme campagne électorale en faveur du président de la République pour briguer un nouveau mandat», a précisé Mouad Bouchareb.

La campagne électorale qui va être menée par les états-majors des partis de l'Alliance présidentielle se donnera comme leitmotiv les réalisations du chef de l'Etat et aussi «les nouvelles réformes mises en oeuvre dernièrement sur le plan juridique, économique et social dans le but de consolider et renforcer les acquis réalisés depuis son avènement à la tête du pays». Mais l'Alliance présidentielle insiste sur la consolidation du front interne comme démarche du président Abdelaziz Bouteflika pour «faire face aux menaces qui ciblent nos frontières et l'unité du pays par des puissances étrangères». Bouchareb a rappelé que grâce à Bouteflika «l'Armée nationale populaire a connu un niveau de professionnalisme et de vigilance en mesure d'être une institution républicaine au service du pays en assumant son rôle tel que défini par la Constitution».

Le soutien à la candidature du président de la République est vu par les membres de l'Alliance comme une «gageure de plus pour que le pays puisse maintenir la cadence de son développement et de sa stabilité politique. Mais aussi un levier pour contrer toutes les manoeuvres qui se dessinent de l'extérieur comme de l'intérieur contre l'Algérie et son peuple», a insisté Mouad Bouchareb.

Ce qui est sûr est le fait que la campagne électorale vient d'être lancée par les membres de l'Alliance présidentielle. Le débat est bel et bien lancé pour une élection présidentielle qui aura à relever beaucoup de défis politiques, économiques et sociaux.