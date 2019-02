DE GROSSES VOITURES LIBYENNES MONTÉES SUR DES CHÂSSIS ALGÉRIENS "Talbasse": le nouveau trafic aux frontières

Par Notre envoyé spécial à Tamanrasset Walid AÏT SAÏD -

C'est un des «métiers» à la mode en ce moment. On parle là du transfert de caisse. C'est mieux que du CKD, fait par des experts venus des quatre coins de l'Afrique. Suivez-nous dans les méandres d'un trafic presque...légal!