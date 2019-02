BILAN MENSUEL DE L'ANP Plusieurs terroristes neutralisés

L'Armée nationale populaire a également découvert des caches d'armes

L'ANP qui est sur tous les fronts a également arrêté 13 orpailleurs avec la saisie de 25150 kg et 10 sacs d'or mélangé aux pierres.

Le ministère de la Défense nationale vient de rendre son bilan mensuel concernant le mois de janvier. Aussi performante et déterminée, l'ANP a enregistré un important résultat qui fait état de l'arrestation d'un terroriste, activement recherché, à Skikda, il s'agit de Litim Adel, alias Abdelfattah, tandis qu'un autre terroriste, Mellouk M'barek, dit Abou Mohamed, s'est rendu, dans la même journée, aux autorités militaires à Adrar. Cela s'ajoute au bilan faisant état de la neutralisation définitive de deux terroristes durant le mois, la reddition de 11 autres, notamment au niveau de la wilaya de Tamanrasset, alors que pas moins de 10 éléments de soutien ont été démasqués et arrêtés dans différentes opérations déclenchées sur la base de renseignements. Lors de leurs interventions à travers le territoire, l'Armée nationale populaire a également découvert des caches d'armes, lesquelles ont été saisies avec une importante quantité de munitions.

L'une contenait un canon antichar de calibre 82 mm, un missile de type Grad BM-21 de calibre 122 mm, une mitrailleuse lourde de type Kpvt de calibre 14,5 mm, huit obus de mortier de calibre 82 mm, six grenades ainsi que deux caisses, deux chaînes de munitions et 600 balles de calibre 14,5 mm. Le bilan comprend également deux fusils-mitrailleurs FM, deux Dictanov, 20 pistolets-mitrailleurs, 4 Seminov, deux PM M-49, 85 fusils de chasse, 94 roquettes, 54 chargeurs, 21.008 balles de différents calibres et 31 bombes. Le même bilan souligne la destruction de 19 abris pour terroristes et quatre ateliers pour fabrication d'explosifs. Outre ces résultats relatifs à la lutte antiterroriste, le MDN rappelle dans son bilan l'énorme quantité de drogue saisie. On revient ainsi sur les 3 quintaux 71 kg de cocaïne saisis à Skikda qui avait été bien dissimulée dans des sacs à dos, mais aussi 20,89 quintaux de kif traité ainsi que 26.363 unités de psychotropes.

L'ANP, qui est sur tous les fronts, a également arrêté 13 orpailleurs avec la saisie de 25.150 kg et 10 sacs d'or mélangé aux pierres. Ce n'est pas tout, l'on note aussi l'arrestation de 13 contrebandiers et la neutralisation définitive d'un autre.