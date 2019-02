TIZI OUZOU 50 assiettes foncières récupérées

Cinquante assiettes foncières destinées à des projets d'investissement ont été récupérées par les services de la direction des mines et de l'industrie (DMI) de Tizi-Ouzou, a indiqué dimanche son premier responsable, Moula Hamitouche. S'exprimant sur les ondes de la radio locale, Moula Hamitouche a expliqué que ces terrains, cédés à des investisseurs n'ayant pas concrétisé leurs projets, seront «distribués à d'autres demandeurs et porteurs de projets». Dans le même sillage, le responsable des mines et de l'industrie, a fait savoir que l'opération de récupération des terrains non exploités sera accompagnée désormais par «l'application d'une taxe de pénalité sur le foncier non exploité ou sur tout projet qui enregistre un retard dans la concrétisation». Instituée à la faveur d'un nouveau décret, N°18/35 du 22 décembre 2018, cette nouvelle taxe sur le foncier industriel s'élève, a-t-il révélé, «à hauteur de 5% de la valeur totale de l'assiette foncière». A ce propos, il a indiqué que les services de la DMI commenceront dans les prochains jours à effectuer des visites sur le terrain, qui seront sanctionnées par l'établissement de procès verbaux (PV) de constatation de la réalité du terrain. Une copie du PV sera envoyée à l'investisseur bénéficiaire du terrain et une autre aux services des Domaines de wilaya pour une évaluation de la valeur de l'assiette foncière.