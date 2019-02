NOUVEAUX BILLETS DE 1000 DA, 500 DA ET D'UNE PIÈCE DE 100 DA Ils circuleront dès le 15 du mois en cours

Par Abdelkrim AMARNI -

Une opération de rafraîchissement de la monnaie fiduciaire nationale qui date de plus de 20 ans.

En vue de renforcer le rafraîchissement de la monnaie fiduciaire nationale et la lutte contre le faux monnayage, la Banque d'Algérie (BA) va émettre deux billets de banque de mille dinars (1000) et cinq cents dinars (500) ainsi qu'une pièce de monnaie de cent dinars (100).

L'annonce a été faite, hier, à Alger au niveau du siège de la Banque d'Algérie (BA) lors d'une rencontre avec la presse nationale pilotée par le secrétaire général (SG) de la BA, en la personne de Lahbib Goubi qui était entouré du DG de l'Hôtel des Monnaies, Hamoud Amara, du directeur de la Caisse générale Belkacem Belindi et du DG du réseau de la BA, Mohamed Ben Dahane.

Ces nouveaux billets et pièce circuleront concomitamment avec les autres monnaies fiduciaires actuellement en cours, affirme-t-on dans une note explicative remise à la presse indiquant que cette décision a été prise en application d'un décret publié le 9 décembre 2018 au Journal officiel.

A une question de L'Expression, quant au choix de la date d'émission de ces billets et le rapport «éventuel» avec les capitaux considérables qui circulent dans l'informel, il a été précisé que cette opération est «purement technique et destinée à l'amélioration de la circulation fiduciaire et aussi au rafraîchissement de la monnaie nationale, comme il se fait régulièrement dans tous les pays du monde». Elle est également destinée, explique-t-on par ailleurs, à la sécurisation des billets de banque, en y introduisant les éléments de sécurité des plus modernes qui soient. Il est à relever que les éléments tactiles, que sont des signes imprimés en relief, permettent aux non-voyants de connaître le montant facial des nouveaux billets. L'hologramme des billets de mille et cinq cents dinars représente, notamment sous un angle l'effigie de l'Emir Abdelkader et celle de Jughurta. Quant à la pièce de 100 dinars (circulation 2018) elle est de type bi-métallique avec motif principal à l'envers, le satellite de télécommunications algérien «Alcomsat-1» survolant le globe terrestre qui comporte le continent africain avec visiblement la carte de l'Algérie en relief, une partie de l'Europe, de l'Asie et l'Amérique du Sud. Elle comporte le triple millésime hégirien, grégorien et amazigh de l'année de frappe avec le logo de la BA qui sépare horizontalement le motif principal symbolisant la valeur de 100 dinars caractérisé par 20 étoiles à cinq branches (20x5=100).