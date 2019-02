BOUIRA SAISIE DE 3360 BOUTEILLES D'ALCOOL

Par Abdenour MERZOUK -

Dans leur lutte permanente contre la criminalité sous toutes ses formes, les brigades territoriales relevant du groupement de wilaya de la Gendarmerie nationale de Bouira, ont opéré une saisie globale de 3360 bouteilles de diverses contenances d'alcool destinées à la vente sur le marché formel. L'opération qui aura duré tout le mois de janvier a permis aussi l'arrestation de quatre individus suspectés de commercialiser ces produits prohibés. Après expiration des procédures et la clôture de l'enquête, les produits objet de saisie ont été remis à la direction des Domaines comme le stipule la réglementation. La gendarmerie invite les citoyens à utiliser le numéro vert 1055 et son site Web pour éventuellement leur porter assistance tel que le précise le communiqué de la cellule de cette institution républicaine. Cette opération d'envergure succède à une première réalisée au mois de novembre dernier où et agissant sur renseignements et lors d'un contrôle effectué par les éléments de la brigade de gendarmerie d'El Esnam, à 10 km à l'est de Bouira, ont saisi à bord d'un véhicule particulier 1368 bouteilles de diverses contenances d'alcool destinées à la vente illégale. La marchandise évaluée à 133.680 DA a été saisie et le convoyeur gardé à vue. Après complément d'enquête et sur instruction du parquet, la marchandise a été remise aux services des Domaines de la wilaya. Cet important coup de filet dans les milieux de l'informel s'inscrit selon le communiqué de la Gendarmerie nationale transmis à la presse, dans la lutte contre la criminalité sous ses diverses facettes.