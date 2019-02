BÉJAÏA Béjaïa Tout pour sauver Fouad

Par Arezki SLIMANI -

200 millions de centimes est la coquette somme collectée par l'Association Sans frontières qui a organisé un gala de charité samedi au théâtre régional de Béjaïa (TRB) au profit de Fouad Benmadaken, un enfant de 10 ans, atteint de gigantisme cérébral. Cette maladie rare lui occasionne des problèmes psychomoteurs et des troubles cognitifs. Grâce à la participation de nombreux collectifs et invités de marque ainsi que des citoyens anonymes, Fouad peut espérer lutter contre cette maladie, appelée le syndrome de Sotos. Il s'agit d'une altération génétique rare caractérisée par une croissance intra-utérine ou post-natale excessive et un retard du développement mental. L'association organisatrice a réussi le pari de réunir à l'occasion, les trois présidents des grands clubs kabyles Chérif Mellal pour la JSK, Boudiab Amer pour le MOB et Belkacem Houassi pour la JSMB. Les trois présidents ont contribué, selon les organisateurs, à hauteur de 700.000 DA. Les dons de ce gala ont atteint 200 millions de centimes à la clôture du gala. Les organisateurs espèrent d'autres surprises et interventions afin de renflouer la collecte et ainsi atteindre l'objectif final de 400 millions nécessaires pour sauver le petit Fouad. L'Association Sans frontières n'a pas manqué de remercier tous les artistes, les amis de la presse, les élus nationaux locaux, le TRB Béjaïa et les citoyens pour leurs contributions à la réussite de ce Gala et appelle ses adhérents à rester mobilisés afin d'atteindre l'objectif final.