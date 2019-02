TIPASA Deux adolescentes violées par des fermiers

Par Hasna YACOUB -

Elles sont jeunes, mais conscientes de la difficulté de la vie et des problèmes financiers de leurs familles. Elles, ce sont deux adolescentes, originaires de Tipasa, d'à peine 14 ans, qui ont décidé de travailler pendant les vacances scolaires et les week-ends pour aider leurs parents. Les deux écolières se sont alors rendues dans une ferme à Cherchell (à 44 km du chef-lieu de la wilaya de Tipasa) pour demander un emploi à mi-temps à deux agriculteurs, des quadragénaires qui consentent rapidement à leur demande. Mais ces derniers n'ont pas accepté d'embaucher les deux fillettes par souci de les aider. Au contraire, ils avaient concocté un plan des plus abominables pour les deux écolières. Les deux hommes vont profiter de l'isolement de leur ferme et de la vulnérabilité des deux adolescentes pour les enfermer dans la grange, les ligoter, les battre avant de les violer à tour de rôle. Une fois leur appétit bestial satisfait, les fermiers vont relâcher leurs victimes tout en les menaçant, mais cela n'empêchera pas les deux fillettes de porter plainte et les deux agresseurs seront arrêtés. Lors du procès, rapporté par le site Observalgérie, l'un des deux fermiers a soutenu que le jour des faits, il s'est rendu à l'enclos et a trouvé son collègue en train de violer les deux adolescentes. C'était loin de convaincre le tribunal qui a prononcé une peine d'emprisonnement de 10 ans pour chacun des deux agresseurs, assortie d'une amende d'un million de dinars.