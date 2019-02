ALIMENTATION EN EAU POTABLE Annaba et El Tarf bien servies

Par Wahida BAHRI -

Afin d'atténuer un tant soit peu les désagréments des fréquentes coupures d'eau dans la wilaya de Annaba et El Tarf, les responsables du secteur des ressources en eau, persistent à conjuguer les efforts, pour réconforter les populations des deux wilayas.

L'alimentation en eau potable a été renforcée au niveau des wilayas de Annaba et El Tarf par un volume de 30.000 m3 à la faveur de la réalisation du projet de dédoublement de la conduite de transfert Mexa - Bouteldja dans la wilaya d'El Tarf sur un linéaire de 22 000 m de conduite.

Un projet a été réalisé dans le cadre du programme d'urgence mis en place par le gouvernement et destiné à mettre fin au problème d'eau au niveau des deux wilayas.

Une enveloppe de 2.966.300.497, 86 DA /TTC a été allouée au titre de cette opération d'envergure, pour la réalisation d'une conduite en fonte DN1200 sur une longueur de 2,5km «eau brute» allant du barrage Mexa à la station de traitement et un second tronçon d'une longueur totale de 19,5 km «eau traitée» à partir du site de traitement jusqu'à la station H'nichet sise à Bouteldja. L'exploitation de cette nouvelle conduite permettra le renforcement de l'AEP de six communes de la wilaya de Annaba, dont Annaba, El Bouni, Sidi Ammar, El Hadjar, Oued El Anab et Seraïdi. et de dix communes de la wilaya d'El Tarf, à savoir: El Tarf, Aïn Essel, Ramel Souk, El Kala, Oum Teboul, Zitouna, Ben M'hidi, Echatt, Drean et Besbès.

La portée de cette réalisation contribuera à l'augmentation des quantités d'eau destinées quotidiennement à répondre aux besoins de 637.000 des deux wilayas de Annaba et El Tarf, avec un volume de 120.000 m3/ j à 150.000 m3/j. Rappelons que la fréquence de distribution d'eau potable dans la majorité des communes sus-citées va passer de 1j/2 et plus au quotidien, ce qui est de bon augure et constitue un acquis de taille pour la population bénéficiaire.