POUR CONSTATER LES DÉGÂTS DES DERNIÈRES INTEMPÉRIES Trois ministres dépêchés à Annaba

Par Wahida BAHRI -

La coquette se noie

Les mauvaises conditions climatiques ont secoué non seulement des parlementaires à l'APN, mais aussi les départements des secteurs sensibles à Annaba.

Les inondations provoquées par la forte pluviométrie enregistrée, la semaine écoulée à Annaba, n'ont pas été sans conséquences. Plusieurs secteurs ont été touchés, entre autres, celui de Hocine Necib, ministre des Ressources en eau et celui de Abdelghani Zalène, ministre des Travaux publics et des Transports. Même le secteur de l'industrie sidérurgique a subi son lot de désagréments. Un sinistre qui ne pouvait laisser indifférents les responsables de l'Etat, chacun dans son secteur.

L'ampleur des dégâts dont l'écho a résonné au sein même de l'Assemblée populaire nationale (APN), a nui à la wilaya de Annaba. Celle-ci ne mérite pas d'être en marge du développement, retenu pour toutes les wilayas du pays. Aujourd'hui, on ne demande pas à qui la faute. Au-delà d'un sinistre provoqué, d'une part, la générosité de Dame nature, et par une négligence outre mesure d'autre part. Car, pour l'heure, la question est de comment remédier à une situation due, dans certains cas, à la vétusté des équipements vitaux d'un secteur aussi important, qu'est «l'eau». Le ministre des Ressources en eau, aujourd'hui, très attendu à Annaba, est appelé à apporter les solutions nécessaires, pour éviter à la wilaya de subir les affres d'un secteur, dont les équipements remontent, pour la plupart, à l'ère coloniale... De son côté, le ministre des Transports, qui a également beaucoup de pain sur la planche, devra prendre les mesures, voire les décisions clés pour son secteur dans la wilaya de Annaba. Les deux commis de l'Etat, représentant respectivement, le département des ressources en eau et celui des transports, vont accompagner le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales, et de l'Aménagement du territoire, auront certainement des comptes à rendre. Car, convient-il de signaler, que les deux ministres ont effectué plusieurs visites à Annaba. À chaque visite, l'un ou l'autre des deux ministres, annonce de mesures draconiennes pour la prise en charge de telle ou telle situation, relevant de leurs compétences et prérogatives. Mais... jusqu'au sinistre qu'a vécu la wilaya de Annaba, les problèmes endémiques, relevant de l'un ou de l'autre département, semblent avoir pris beaucoup d'aisance dans le temps et dans l'espace. En témoigne le sinistre qui a frappé de plein fouet la wilaya de Annaba. Situation que, Nouredine Bedoui va constater et dont il ne sera probablement pas content. Pis encore, il sera également moins satisfait du développement que prévoyait son département pour cette wilaya. En attendant que ces problèmes et bien d'autres, connaissent des mesures, la délégation ministérielle est attendue aujourd'hui, au complexe sidérurgique d'El Hadjar, apprend-on de la cellule de communication. Egalement, au cours de sa visite, Nouredine Bedoui va se rendre dans plusieurs communes et localités où il va s'enquérir par lui-même de la situation soit, entre autres: Sidi Amar, El Hadjar, El Bouni, Séraïdi et le chef-lieu de la commune de Annaba où les inondations ont occasionné moult désagréments. Par ailleurs, un exposé sur les inondations qui ont fortement affecté Oued Ennil, Bedari et Essarouel, sera présenté au ministre de l'Intérieur.