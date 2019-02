NEIGE, FROID ET ROUTES COUPÉES L'Algérie grelotte

Par Massiva ZEHRAOUI -

Les chutes de neige ont complètement bloqué la RN 22

Les chutes de neige ont complètement bloqué la RN 22, qui relie les wilayas de Tlemcen et Naâma. Idem pour la RN 159 au niveau de Béjaïa, plus précisément au village El Ma, d'après ce qu'a indiqué un communiqué de la gendarmerie nationale.

Le temps était particulièrement rude durant la journée d'hier. Un froid polaire, accompagné de pluies et de neige, a touché de plein fouet différentes régions du pays. Ces perturbations climatiques se sont répercutées de façon négative sur le trafic routier, induisant ainsi la fermeture de plusieurs Routes nationales.Les chutes de neige ont complètement bloqué la RN 22, qui relie les wilayas de Tlemcen et Naâma. Idem pour la RN 159 au niveau de Béjaïa, plus précisément au village El Ma, d'après ce qu'a indiqué un communiqué de la Gendarmerie nationale.

La même source signale également le blocage de la Route nationale 64 à Médéa à cause de la neige.

Dans la wilaya d'El Tarf, un glissement de terrain a provoqué l'arrêt du trafic routier au niveau de la commune appelée Bouteldja. «La déviation routière de la commune de Bouteldja de la RN 44 a été dernièrement, défoncée pour permettre l'écoulement des eaux de pluie, afin d'éviter l'inondation du quartier populaire Omar-Nouara», a précisé la Gendarmerie nationale.

En ce qui concerne le reste des wilayas du pays, on fait état de la perturbation de nombreux axes routiers. La grêle et la pluie se sont révélées très contraignantes pour les conducteurs. Par conséquent, la prudence est de rigueur. D'autant plus que les chutes de neige se poursuivront encore aujourd'hui. La Gendarmerie nationale a par ailleurs souligné qu'en tout, 12 Routes nationales et dix routes de wilayas ont été bloquées au niveau de sept wilayas. Il s'agit de Bouira, Mila, Béjaïa, Tizi Ouzou, Tlemcen, Dijel, El Tarf. Par ailleurs, on rassure que les éléments de la GN accompagnés des services de l'Armée nationale, oeuvrent à débloquer, à l'aide de chasse-neige ces mêmes chaussées.

Selon le dernier bulletin météo spécial (BMS), «la neige continue d'affecter les wilayas de l'Est et l'Ouest jusqu'à lundi».

Aussi, les services de météorologie ont lancé une nouvelle alerte météo, annonçant de fortes averses orageuses souvent accompagnées de grêle. Elles toucheront principalement les villes de Tipasa, Bouira, Boumerdès, Tizi Ouzou, Alger, Bordj Bou-Arréridj, Médéa, Souk Ahras, Mila, Constantine, Sétif et Guelma. Par ailleurs, ces derniers jours ont été caractérisés par une vague de froid qui s'est accentuée, hier. Les températures ressenties au niveau de la capitale oscillaient entre 9° et 10°. La pluie a très souvent alterné avec de la grêle. D'après les renseignements de la Gendarmerie nationale, en plus de plusieurs tronçons routiers coupés à la circulation, des localités se situant loin des chefs-lieu des wilayas se sont retrouvées complètement isolées du reste du monde, en raison de la neige.

Cependant, pour le moment, aucun dégât grave n'a été enregistré, comparé à l'année dernière où les intempéries ont coûté la vie à plusieurs personnes. Créant par la même occasion de graves dégâts matériels, aussi bien dans des structures de santé ou d'éducation que dans des habitations.

Toutefois, il y a lieu de rappeler que le danger ultime se trouve aussi dans nos foyers, avec la menace du monoxyde de carbone qui a, cette année encore été l'auteur d'un lourd bilan en un seul mois.

Ainsi, il faut absolument adopter le réflexe d'aérer systématiquement son chez-soi en allumant un quelconque appareil chauffant.