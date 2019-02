LA VEUVE DE MAURICE AUDIN S'EST ÉTEINTE SAMEDI À PARIS Josette s'en va la paix dans l'âme

Par Mohamed TOUATI -

L'Algérie ne l'oubliera pas!

Elle aura consacré plus de 60 ans pour la recherche de la vérité sur l'assassinat de son compagnon.

C'est une page de la guerre d'Algérie qui se referme. Avec tout ce qu'elle a drainé comme déchirures, cicatrices profondes enfouies au fond de soi. Des drames qui font basculer une vie. Jusqu'à faire basculer le destin d'un pays et avec lui celui de femmes et d'hommes pratiquement tout juste sortis de l'adolescence. C'est la trajectoire que connaîtra Maurice Audin... Jeune mathématicien de 25 ans, aux faux traits de Rimbaud, il sera arrêté le 11 juin 1957. Totalement engagé pour l'indépendance de l'Algérie jusqu'à en mourir. Il sera torturé puis assassiné par l'armée française qui fera disparaître son corps. Sa veuve consacrera plus de 60 ans pour la recherche de la vérité de l'assassinat de son compagnon. Le 13 septembre 2018, le président français se rend au domicile de sa veuve pour lui remettre une déclaration reconnaissant que son époux est «mort sous la torture du fait du système institué alors en Algérie par la France». Un assassinat pour lequel il demandera «pardon» à Josette Audin qui nous a quittés le 2 février. «Josette Audin, veuve de Maurice, qui a consacré 61 ans de sa vie pour la vérité sur l'assassinat de son époux, est décédée samedi à Paris à l'âge de 87 ans», a annoncé hier le quotidien L'Humanité. Elle n'aura de cesse de poursuivre son combat pour que la lumière soit faite sur la disparition tragique de son époux qui a succombé sous la torture de militaires français. Un crime que la France coloniale couvrira au point de laisser croire à la réapparition de Maurice Audin. «On m'a dit qu'il allait revenir, qu'il était gardé dans un «camp noir», où les militaires plaçaient les torturés trop abîmés, le temps qu'ils se refassent. Mais je n'ai jamais cru à cette fiction», a confié Josette Audin en 2001 dans une interview au quotidien français Libération. La veuve du défenseur de la cause algérienne perdra tout espoir de le voir revenir vivant. Elle ne baissera pas pour autant les bras pour qu'éclate toute la vérité sur sa mort. En février 2018, un témoignage d'un appelé du contingent, qui pense avoir enterré le corps de Maurice Audin, a relancé l'exigence de vérité sur ce crime vieux de 61 ans. «Je crois que c'est moi qui ai enterré le corps de Maurice Audin», avait confié au journaliste de L'Humanité ce témoin des atrocités qu'avait fait subir l'armée française aux Algériens durant la guerre de libération. Il gardera l'anonymat. Mais il se tiendra à la disposition de la famille Audin. Il affirmera que les événements se sont déroulés dans une ferme à Fondouk (actuellement Khemis el-Khechna). «Deux cadavres enroulés dans des draps et cachés sous la paille» se trouvaient dans une cabane fermée à clé», confiera-t-il. L'épilogue de ce drame s'est joué, hier, avec la disparition de Josette Audin qui s'en va la paix dans l'âme. L'Algérie ne l'oubliera pas!