PLUS DE 4100 PROJETS INSCRITS EN 2018 L'investissement en hausse

Par Ilhem TERKI -

L'agriculture, l'industrie et le tourisme, sont les principaux secteurs qui boostent l'économie nationale et attirent le plus d'investissements.

Le nombre de projets d'investissements enregistrés en 2018 auprès de l'Agence nationale de développement de l'investissement (Andi) a atteint 4100 projets, pour un montant de 1 676 milliards de DA, selon son directeur général, Abdelkrim Mansouri. Il relève, dans ce sens, que ces projets se concentrent principalement dans le secteur industriel. Pour lui, l'ensemble des projets inscrits, prévoient la création de 143.320 emplois. En ce qui concerne les investissements impliquant des étrangers, il fait savoir, qu'ils sont d'un montant de 146 milliards de DA et sont concentrés principalement dans l'industrie. Le même responsable, observe une hausse dans les parts du secteur de l'industrie, par rapport à 2017. En chiffres, ils représentent 56% du nombre total des projets enregistrés en 2018 (contre 51% en 2017), 62% en termes de valeur (contre 58%) et 64% en termes d'emplois (contre 62%). «2 293 projets industriels ont ainsi été enregistrés pour un montant de 1 039 milliards de DA et prévoyant la création de 92.211 emplois», selon le même directeur, qui explique que sur ces 2 293 projets industriels, il est prévu la création nouvelle de 1 619 unités industrielles devant être opérationnelles dans diverses filières. Concernant le secteur du tourisme, le montant des investissements est de 310 milliards de DA (19% du montant global des investissements) pour 299 projets et prévoyant la création de 17.407 emplois (12% de la totalité). Quant au secteur de l'agriculture, il a enregistré 226 projets (en hausse de 21% par rapport à 2017) pour un montant de 83 milliards de DA (en hausse de 84%) avec une création d'emplois prévus de 9 292 postes (en hausse de 104%). Pour le secteur de la santé, l'agence a enregistré plus de 120 projets pour un montant de 55 milliards de DA et prévoyant la création de 4 600 emplois. Sur ces 122 projets enregistrés au cours de l'année 2018, «il est prévu des créations nouvelles au nombre de 75 projets dans divers domaines (cliniques et centres de soins spécialisés, création d'établissements de santé de type ambulatoires, et de soins à domicile...)», explique le même responsable.

S'agissant des autres secteurs, celui du Btph a enregistré 927 projets pour un montant de 122 milliards de DA avec la création de 12 300 emplois. Quant au secteur des services, il a enregistré 255 projets pour un montant de 66 milliards de DA et la création de 7 377 emplois. La lecture des statistiques, indique, que ce sont les secteurs prioritaires, qui revêtent une importance particulière pour l'économie nationale (agriculture, industrie et tourisme essentiellement), qui attirent le plus d'investissements. D'après, Abdelkrim Mansouri, cela n'a qu'une seule signification: «Les promoteurs de projets vont aujourd'hui dans le sens des orientations de l'Etat en matière d'investissement.» Il ajoute, que les dispositions prises par le gouvernement portant suspension de l'importation de certains produits ont incité un certain nombre d'importateurs à s'orienter de plus en plus vers la production et l'investissement.