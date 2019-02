LE CORPS DE KARIM BENHALIMA RETROUVÉ À CANASTEL Adieu l'artiste

Par Wahib AïT OUAKLI -

Karim Benhalima, aura, désormais, sa tombe

Karim Benhalima a disparu pendant près de 15 jours, emporté par une grande vague alors qu'il s'adonnait à son loisir préféré, la pêche.

Le journaliste-photographe du Quotidien d'Oran, Karim Benhalima, aura, désormais, sa tombe, après une disparition, dans la mer, qui a duré 13 journées, dans le Vieux Rocher de Mers El Kebir, à l'ouest d'Oran. Son cadavre a été repêché en fin de journée de samedi à l'autre extrémité de la baie, dans une zone rocheuse de Canastel située dans la partie est d'Oran. Tel un coup de tonnerre, l'information donnée a vite fait de tourner dans toute la contrée.

Des journalistes de tous les organes et des amis du défunt, en nombre important, sont accourus, tous consternés et abattus, sur les lieux. Aucun ne s'attendait à une telle

retrouvaille. Le plus pessimiste d'entre eux gardait un brin d'espoir quant à retrouver le journaliste au sourire permanent sain et sauf. Hélas!

Sa dépouille a été transportée vers la structure sanitaire avant de procéder à sa mise à terre. Karim Benhalima a disparu pendant près de 15 jours, emporté par une grande vague alors qu'il s'adonnait à son loisir préféré, la pêche avant qu'il ne fasse une chute libre du rocher, le 20 janvier dernier.

Des opérations de recherche avec l'aide de citoyens bénévoles avaient été entreprises en vain, depuis sa disparition, en dépit d'une mer particulièrement houleuse.

Ce jour-là, ses camarades et ses amis attendant sur le lieu du drame le retour de l'enfant adulé de tout le monde, les éléments de la Protection civile et des militaires de la 2e Région militaire s'étaient mis en branle-bas de combat en mobilisant, dans le cadre d'une vaste opération de recherche, le gros de leurs moyens dont des hélicoptères, des zodiacs, et une trentaine de plongeurs etc. D'autres renforts avaient été dépêchés des wilayas limitrophes.

Le wali d'Oran s'est, lui aussi, déplacé sur les lieux à deux reprises. N'ayant pas pu se retenir ni retenir son émotivité, il a, sur le champ, ordonné la poursuite et le renforcement des recherches. Hélas.

Le destin en avait décidé autrement. L'homme tant recherché ne sera retrouvé sans vie qu'après 15 jours de disparition. Karim Benhalima était connu pour être le photographe-journaliste ami de tout le monde. Il ne savait pas se faire des ennemis tout comme il ne refoulait guère la personne sollicitant sa présence ou encore ses services. Sa voiture était, à longueur de journée, mise au profit de ses voisins, ses amis, et ses confrères. Son petit sourire qu'il emporte avec lui a valu au défunt une notoriété non moins considérable dans la cité. En plus de sa présence qu'il affichait au profit de ses camarades en les déposant à leurs bureaux et lieux d'habitation après des journées harassantes de labeur, il n'hésitera jamais à courir dans tous les sens pour immortaliser des événements qu'il couvrait à l'aide de son appareil photo.

Le défunt, fou amoureux du sport, sacrifiait ses journées de fin de semaine pour se rendre dans les stades et couvrir les rencontres des clubs phares de la capitale de l'Ouest, le MCO et l'ASM Oran en plus des autres clubs, de différentes disciplines, évoluant dans d'autres divisions et dans divers championnats.

Ne voyant rien de mieux à faire, il ne se livrait jamais à la paresse. Il prenait son outil de travail pour se rendre dans la nature et chasser de belles photos sinon s'adonner à la pèche à l'aide de sa canne dont il ne se séparait jamais.

Sa dernière sortie lui a été fatale. Repose en paix, tes camarades témoignent tous de ta bonté et de ton exemplarité, d'un journaliste-photographe et d'artiste complet jusqu'aux bouts des ongles.