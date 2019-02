SOLIDARITÉ ET ENTRAIDE À SIDI AICH Les citoyens d'Azernouh donnent l'exemple

Par Arezki SLIMANI -

Constitués en association, les citoyens du quartier Azernouh, ex-hôpital, viennent de se distinguer par une initiative qui non seulement les honore, mais également met en valeur leur cadre de vie. Ces citoyens ont décidé tout simplement de se prendre en charge comme faisaient leurs aïeux, du temps où les Kabyles s'investissaient pour le bien-être commun au sein de la collectivité. En effet plusieurs actions ont été réalisées par les habitants de ce quartier qui ont réussi à donner à leur cité une manière de vivre semblable à celle d'un village avec une âme. Fraîchement installés, les membres de l'association ont élaboré un programme en concertation avec les riverains pour la réhabilitation de leur quartier en se solidarisant pour éliminer certains manques et concrétiser leurs objectifs avec l'aide de plusieurs bienfaiteurs sollicités pour diverses aides, ciment, agrégats et argent. «l'APC nous a aidés avec les moyens dont elle dispose. Grâce à la détermination des citoyens qui n'ont pas peur de salir leurs mains, plusieurs projets ont été réalisés à travers l'organisation des journées de volontariat les week-ends», indique Lyès Zenadji, un des citoyens de ce quartier, citant en exemple le bétonnage des ruelles, la réalisation d'escaliers, le curage des rivières et l'aménagement d'une place publique. «On note plusieurs difficultés, mais la situation évolue sans cesse grâce à l'engagement et l'implication des citoyens car un objectif commun fédère les énergies et rapproche les bénévoles pour l'amélioration du quotidien», commente-t-il avec une certaine fierté d'avoir accompli des actions, voire des travaux qui découlent des racines. L'image d'un quartier amélioré, un esprit de solidarité à toutes épreuves retrouvé, les habitants du quartier ex-hôpital sont heureux de vivre dans un environnement propre, sans avoir à fermer le siège communal ou encore à barrer les routes pour exiger une assistance étatique des pouvoirs publics. N'est-ce pas le retour aux sources, qui rappelle toute l'importance de l'organisation traditionnelle des villages de Kabylie et à partir de laquelle se sont inspirés les citoyens de ce quartier? On en parle dans le tout-Sidi Aïch et on s'empresse d'agir comme les habitants d'Azernouh.