ANNABA Il tue son voisin car il le détestait

Par Hasna YACOUB -

Un vieux de 61 ans a comparu, au début de cette semaine, devant le tribunal criminel de Annaba pour meurtre au premier degré sur son voisin et tentative de meurtre sur le fils de ce dernier. Les faits relatifs à cette affaire remontent à quelques années lorsque le vieux K.M., chez lui à Haï Lahrouchi, a entendu une dispute qui a éclaté dans sa boutique, sise juste en dessous de sa maison. Il descend alors précipitamment, une barre de fer à la main et trouve un jeune qui menaçait et insultait son fils. A sa vue, le jeune prend la fuite mais va revenir un peu plus tard en compagnie de son frère pour tenter de corriger le fils de K.M. Il n'aura pas cette chance puisque K.M, armé cette fois d'un poignard, était là en train d'attendre patiemment ceux qui tentaient d'agresser son enfant. A leur vue, le père en colère va les poursuivre, l'arme blanche à la main. C'est durant cette folle course que le drame va se produire. En pourchassant les deux frères, K.M. va croiser son voisin avec lequel il ne s'entend généralement pas et selon ses aveux, ce dernier lui aurait lancé une phrase pour le provoquer. Sa réaction a été démesurée. Il s'arrête et donne deux coups de poignard au voisin. Le fils de ce dernier, voyant de loin son père se faire attaquer, arrive en courant et tente de désarmer K.M. Il sera poignardé à son tour. Le voisin a été mortellement touché alors que son fils sera transporté d'urgence à l'hôpital où il réussira à se rétablir, après un long séjour. Lors du procès, le procureur a requis 15 ans de prison ferme mais le juge a décidé d'interner le meurtrier dans un asile psychiatrique.