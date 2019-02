IL SERAIT DE RETOUR POUR DIRIGER LA CAMPAGNE DU CANDIDAT BOUTEFLIKA Abdelmalek Sellal comme chef d'orchestre?

Par Hasna YACOUB -

L'ancien Premier ministre a déjà dirigé la campagne du chef de l'État sortant à trois reprises: en 2004, en 2009 et en 2014 et n'a pas failli à sa mission.

Abdelmalek Sellal reprendra bientôt de l'activité. Après une éclipse qui aura duré près de deux ans, l'ex-Premier ministre devra signer son retour en prenant la direction de la campagne du candidat Abdelaziz Bouteflika. C'est du moins ce qui circule avec insistance sur les réseaux sociaux et les sites électroniques. Dès l'annonce par Ahmed Ouyahia, le secrétaire général du RND, que la candidature du président est quasi certaine et son affirmation que le chef de l'Etat va l'attester, dans les prochains jours, en adressant une lettre-programme au peuple, les supputations sur le directoire de la campagne et la date de l'annonce ont commencé à circuler. Ainsi, multiples sont les sources anonymes qui donne le jour du grand show du FLN, prévu le 9 févier prochain à la Coupole, comme date de l'annonce officielle du président Bouteflika de sa candidature.

D'autres sources affirment que Abdelmalek Sellal a été désigné comme chef d'orchestre de la campagne pour la prochaine présidentielle. Ce dernier aurait déjà désigné Amara Benyounès au poste de chargé de Communication et Mustapha Rehiel, son ancien directeur de cabinet pour s'occuper des finances et de l'organisation. Il faut dire que la désignation de Abdelmalek Sellal à la tête de la direction de campagne du candidat Bouteflika est très probable.

L'ancien Premier ministre a déjà dirigé la campagne du chef de l'État sortant à trois reprises: en 2004, en 2009 et en 2014 et n'a pas failli à sa mission. S'il vient à être désigné, cela ne fera que confirmer la satisfaction du président Bouteflika du travail accompli par l'ex-Premier ministre. Il devra, pour cette campagne aussi, redoubler d'efforts pour mener à bien la campagne électorale car, comme en 2014, Abdelaziz Bouteflika ne fera pas campagne. Certes, Abdelmalek Sellal ne sera pas seul à bord, plusieurs autres personnalités auront la charge d'animer des meetings et autres rassemblements, mais il sera la pièce maîtresse qui présentera le programme, l'explicitera et qui devra réussir à convaincre le peuple de la nécessité de poursuivre le chemin sous la gouvernance de l'actuel chef de l'Etat.

Abdelmalek Sellal devra présenter ses arguments et répondre aux détracteurs de la continuité.

Un challenge qu'il réussira sans trop de difficultés car Abdelmalek Sellal a un atout de taille: après trois campagnes électorales, il a acquis l'expérience qu'il faut.