BENGHEBRIT EXIGEANTE ENVERS LES ENSEIGNANTS "Je veux un meilleur rendement"

Par Massiva ZEHRAOUI -

La ministre de l'éducation nationale a appelé dimanche dernier depuis Bordj Bou Arréridj, à la mobilisation des inspecteurs et des directeurs des établissements scolaires.

Le département de l'éducation nationale met le rendement scolaire au centre de ses priorités. La première responsable du secteur, Nouria Benghebrit, a appelé dimanche dernier depuis Bordj Bou Arréridj, à la mobilisation des inspecteurs et des directeurs des établissements scolaires afin d'y arriver. Présidant une réunion qui a rassemblé les cadres de son secteur, Nouria Benghebrit a souligné que «l'élève d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier, d'où l'importance pour le secteur, de s'adapter à cette situation».

Elle a en outre, mis l'accent sur l'importance de donner la même chance à tous les élèves pour qu'ils réussissent, insistant dans ce sens, sur le «principe d'équité». L'objectif étant, d'après elle «d'améliorer les pratiques pédagogiques au sein des classes et de promouvoir les compétences parmi les inspecteurs et les directeurs des établissements scolaires».

Nouria Benghebrit a également estimé que «l'inspecteur influe directement sur la méthode de travail des enseignants et donc il est appelé à accompagner l'enseignant pour adopter les méthodes pédagogiques qui lui confèrent davantage de performance dans son exercice quotidien», les directeurs des établissements scolaires, quant eux, a ajouté la ministre «sont appelés à offrir le climat scolaire approprié pour l'élève et pour l'enseignant». En ce qui concerne les résultats des examens des trois paliers dans cette région, Nouria Benghebrit s'est dit satisfaite et optimiste quant à l'avenir du système scolaire dans cette wilaya.

Rappelons que cette année plus que d'autres, le niveau des élèves a été largement critiqué, notamment par les syndicats relevant du secteur. Ces derniers avaient soulevé le pourquoi de cette tendance, après avoir constaté les résultats qu'ils jugent «catastrophiques» des élèves au premier trimestre de cette année.

Les responsables du secteur avaient quant à eux relativisé la situation, non sans admettre toutefois qu'il y a effectivement une «dégradation» du niveau scolaire. Les élèves rencontreraient d'après eux «des difficultés dans les matières scientifiques, à savoir les mathématiques, les sciences et la physique». Pour de nombreux pédagogues, les défaillances sont bien là. Pourtant, le plan de réforme de l'école algérienne tracé par Nouria Benghebrit devrait avoir un apport bénéfique. Certes, sa mise en oeuvre est souvent entravée par des groupuscules islamistes qui usent de méthodes aussi insidieuses les unes que les autres pour étouffer toute approche moderniste, mais est-ce le seul facteur qui a entraîné cette baisse de niveau?

Il faut quand même souligner que beaucoup de phénomènes sont apparus ces derniers temps au niveau des établissements scolaires de tout le pays. On en voit de tout type, expansion de la triche, démotivation des élèves, taux élevé de redoublement et déperdition scolaire.

Pour les syndicalistes, les résultats des derniers examens dans les matières essentielles telles que les mathématiques reviendrait à l'insuffisance du nombre d'heures qu'on devrait normalement lui consacrer. Pour d'autres, la formation du personnel enseignant est l'une des autres causes ayant contribué à cet état de fait, jugeant qu'elle n'est pas encore assez au point.

Par ailleurs, Nouria Benghebrit refuse de voir cela comme une fatalité et a indiqué à plusieurs reprises, que la concrétisation d'une école de qualité requiert du temps, car complexe. Mais elle rassure et fait comprendre que «les résultats seront perceptibles sur le long terme».