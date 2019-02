LE FLN ORGANISERA UN GRAND MEETING CE SAMEDI À LA COUPOLE L'heure de la démonstration

Par Mohamed BOUFATAH -

Une grande foule est attendue

Les 3 groupes parlementaires du Conseil de la nation ont appelé, hier, le président à continuer à gérer le pays.

Le FLN bat le rappel de ses troupes en prévision d'une démonstration de force à la Coupole. Tous les regards se tournent vers le grand meeting qui sera organisé, le 9 février, par le FLN à la Coupole du complexe Mohamed Boudiaf. Il est fort possible, selon certains cadres dirigeants du vieux parti, que le président de la République adresse un message où il sera fait état de sa candidature.

Tout ce que compte le pouvoir comme segments sont conviés à cette grande rencontre destinée à donner le coup d'envoi de la précampagne électorale. Le but recherché à travers ce rassemblement grandiose sera le «plébiscite populaire» à la candidature du président sortant à la présidentielle du 18 avril 2019. D'après un membre de l'instance dirigeante du FLN, en l'occurrence Saïd Lakhdari, «le FLN réitérera à cette occasion son appel au président de briguer un autre mandat». Tous les anciens secrétaires généraux du parti, y compris l'inénarrable, Amar Saâdani, Abdelaziz Belkhadem ainsi que l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, sont invités à ce grand show. Les chefs de partis de l'Alliance présidentielle et d'autres formations comptant parmi les partisans du président Bouteflika, ne sont pas invités.

Seules sont conviés les responsables des organisations de masse et les associations proches du FLN, parmi lesquelles figurent l'Ugta, l'organisation des fils de chahids, l'Union nationale des femmes algériennes (Unfa), l'Union des paysans algériens (Unpa), des organisations de jeunes, des associations estudiantines activant sous la houlette du FLN, y seront présentes. Ayant reçu des instructions dans ce sens, les responsables du parti dans toutes les wilayas se préparent activement à acheminer le maximum de militants à Alger. Après un long suspens marqué par un épais brouillard autour de la présidentielle, la convocation du corps électoral a ouvert la voie à des appels en choeur lancés à l'adresse du chef de l'Etat.

Après le FLN, le RND, TAJ, le MPA, d'autres formations et organisations satellites ont rejoint les rangs de ceux qui implorent Bouteflika à se porter candidat à la présidentielle du 18 avril prochain. La dernière exhortation en date provient du Conseil de la nation. En effet les trois groupes parlementaires représentés au Conseil de la nation (FLN, RND et le tiers présidentiel) ont appelé, hier, dans un communiqué, le président de la République, à se porter candidat pour un nouveau mandat présidentiel. «Conscients de l'importance de la prochaine échéance électorale dans le processus d'édification et de construction de l'Etat de droit lancé par le président depuis son accession au pouvoir en 1999, conscients des enjeux et défis qui se posent à la Nation et fiers des multiples réalisations, des acquis accomplis et des réformes profondes opérées dans la sécurité et la stabilité, les groupes parlementaires du Conseil de la Nation appellent le président, qui a dirigé l'Algérie avec sagesse et clairvoyance dans un monde instable et exposé à des périls incontournables aux plans sécuritaire, politique, économique et financier, à poursuivre la direction du pays», lit-on dans le communiqué.

Ces groupes parlementaires ont exprimé «leur soutien absolu à sa candidature et ce qu'il pourrait proposer comme mesures complémentaires à son programme dans une démarche d'approfondissement du processus démocratique, de consolidation des réformes économiques et de poursuite de l'action dans le cadre de la justice sociale».

Affirmant «leur disposition à contribuer à la réussite de la campagne électorale de cette échéance», les groupes parlementaires de la chambre haute du Parlement affirment n'avoir «aucun doute que les citoyens et citoyennes sont conscients de l'importance de cette échéance et qu'ils se rendront le 18 avril prochain aux urnes pour participer massivement à l'élection présidentielle en vue de choisir le processus de renforcement de la sécurité et de la paix et de raffermissement du développement».

Pour rappel, l'Organisation nationale des enfants de chouhada (Onec) a appelé le président à la continuité et à briguer un nouveau mandat à la tête de l'Etat algérien.

Par ailleurs, d'après le site TSA, comme en 2014, c'est l'ex-Premier ministre, Abdelmalek Sellal, qui sera désigné comme le président du directoire de campagne du chef de l' Etat.