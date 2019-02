LEUR ASSOCIATION FÊTE SON PREMIER ANNIVERSAIRE L'an I des anciens diplomates

Par Ahmed LAGRAA Ecrivain et ancien diplomate -

Le ministère des Affaires étrangères

Cette majestueuse aventure ne pouvait voir le jour sans le concours précieux et la compréhension sans égale de Monsieur Abdelkader Messahel.

Lorsqu'en octobre 2016, Amer Betka, auteur et porteur du projet, m'a appelé pour rejoindre le groupe de travail, présidé par l'ambassadeur, Ahmed Boudehri, pour la création d'une Association des diplomates algériens retraités dont la dénomination se confond avec sa réalisation, (Adar), j'étais loin de réaliser que je participais à cette oeuvre grandiose avec ma véritable famille de plus de 43 années de bons et loyaux services à la Patrie, chèrement libérée par le sang de nos glorieux martyrs. Voilà que cette même cellule «familiale» qui fut toute ma vie, m'offrit une fois encore, une nouvelle naissance chaleureuse dans la convivialité et le respect mutuel, un néodestin inédit. Mais cette majestueuse aventure ne pouvait voir le jour sans le concours précieux et la compréhension sans égale de Son Excellence, Monsieur Abdelkader Messahel, (comme son nom l'indique), par sa décision prise en décembre 2017, il a facilité sa réalisation particulièrement, (faut-il le souligner), d'autoriser la domiciliation du siège dans l'enceinte du ministère des Affaires étrangères, qui fut notre véritable domicile dans la vie. En plus des deux piliers fondamentaux sus-nommés, il m'est difficile toutefois de citer tous les autres collègues ayant participé activement à la naissance de cette magnifique entreprise louable. Cependant, je me dois de citer pour exemple la participation concrète à toutes les réunions de Si Bachir Mazouz qui a excellé par des propositions appropriées sur le plan juridique, Si Ameur Baghdadi et Si Ramdane Ferhat de leur précieux concours sur l'emploi des termes adéquats en langue nationale et leurs observations toujours judicieuses, de Abdelkader Beleili, sur ses interventions positives concrètes, Makhlouf Zitoune sur ses justes remarques en matière de gestion financière.



Les mots qui font chaud au coeur

L'ordre et la discipline, paramètres chers à Si Tazir, membre du groupe de travail sur le projet Adar ont permis sa désignation comme président de la commission d'organisation de l'Assemblée générale constitutive, le dimanche 11 février 2018. Si Belmehdi Bekkada et Si Hamid Bahmouchi qui ont refusé d'introduire leur candidature pour se consacrer au bon déroulement du scrutin.

Mme Saïda Safsaf, Si Amar Bencheikh, Si Sidali Bessai, Si El Hadj Sebahi, Si Mohamed Bencharef pour leurs participations actives à tous les débats. Je me dois également de rendre un vibrant hommage à Monsieur Abdelkader Messahel et les mots sont si légers pour lui témoigner toute notre reconnaissance et lui transmettre nos vifs remerciements.pour sa juste appréciation de la question et sa digne compréhension à l'égard de la profession, Si Noureddine Ayadi, secrétaire général du département ministériel, qui a démontré toute sa disponibilité pour instruire les structures départementales à être à notre écoute pour toutes les questions bureaucratiques et matérielles:

- l'ambassadeur Si Hadj Ahmed Boudehri qui a déployé des efforts appréciables pour aboutir au résultat escompté en consacrant tout son temps à la mise en oeuvre de l'association.

-Si Ameur Betka pour avoir pensé à une telle et heureuse initiative et convaincre et admettre auprès de nos collègues retraités la nécessité d'une structure de regroupement conviviale. L'histoire te sera reconnaissante un jour!

Ce groupe de travail, élabora deux textes:

-1) l'un relatif au statut de l'association conformément à la loi n° 12-06 du 12.01.2012 relative aux associations et,

-2) l'autre concernant le fonctionnement du bureau exécutif chargé de diriger l'association pour son premier mandat de trois années.



Ceux qu'il faut remercier vivement

Ces textes ont fait l'objet d'âpres discussions, de remise en cause, d'enrichissements, de débats contradictoires, pour être enfin adoptés en vue d'être soumis à l'approbation de l'assemblée constitutive dont la tenue fut décidée et arrêtée au 11 février 2018. Un communiqué a été rédigé et publié par voie de presse pour inviter les collègues retraités à participer à cette oeuvre grandiose. Le département ministériel a publié le communiqué sur El Moudjahid et Chaâb. A ce titre, je me dois de citer et remercier vivement, L'Expression et Le Soir d'Algérie où j'ai été reçu aux rédactions respectives pour solliciter la publication du communiqué. La démarche fut accueillie favorablement et le communiqué publié.

Le dossier ainsi ficelé, conformément aux dispositions de la loi sur les associations, a été déposé par Messieurs: Si Boudehri Ahmed, Si Ameur Betka et Si Bachir Mazouz.

Pour donner un caractère national à l'association, il a fallu faire appel aux collègues résidant dans les différentes wilayas du pays. Le dépôt du dossier au service compétent de la wilaya d'Alger, la délégation a été reçue avec soins et égards.

Si Ahmed Lakhdar Tazir, membre du groupe de travail sur le projet Adar a été désigné président de la commission d'organisation de l'Assemblée générale constitutive.

Le dimanche 11 février 2018, une assemblée constitutive a été tenue dans la grande salle des conférences du ministère des Affaires étrangères. 80 membres présents, ayant fourni le casier judiciaire, sont considérés comme membres fondateurs, je me dois de signaler la présence de nos aînés qui, le 1er octobre 1962, ont été les premiers occupants des sièges en qualité de diplomates, tous jeunes, tous beaux, comme si Rabah Ameur, Si Ahmed Oucif, Si Mohamed Charif, Si Noureddine Djoudi Le statut de l'association a été présenté à l'assistance qui l'a de nouveau débattu. Il fut adopté finalement à l'unanimité.

Le bureau exécutif composé de 10 collègues a été élu à la suite d'un vote. Si Boudehri Ahmed, pour la présidence et Si Betka Ameur ayant choisi de se porter candidat respectivement pour la présidence et pour le secrétariat général ont été élus à l'unanimité au scrutin secret. Le bureau de vote fut confié à Si Hamid Bahmouchi et sa présidence à Si Belmehdi Bekkada. Ils se sont attelés à la tâche avec dévouement et compétence.

Le scrutin s'est déroulé sans contestation. Les membres fondateurs sont ceux qui ont fourni un casier judiciaire pour bénéficier de cette qualité. Si Yatghane Rachid, huissier, était présent. Il a dressé le procès verbal. Nos vifs remerciements lui sont adressés pour avoir consacré du temps de son agenda chargé. Ces deux pièces font partie des pièces constitutives du dossier d'agrément.



Un scrutin sans contestation

Membres élus au Bureau exécutif de l'Adar: de gauche à droite: Betka Ameur, secrétaire général, Bencheikh Amar 3ème vice-président, Tazir Ahmed Lakhdar, 2ème vice-président, Boudehri Ahmed, président, Mazouz Mohamed Bachir, 1er vice-président, Beleili Abdelkader, SG adjoint, Zitoune Makhlouf, trésorier général, Mme Safsaf Saâdia, assesseur, Maître Alili Abdelkader, assesseur, Bessai Sid Ali, trésorier adjoint, (puis le 3ème vice-président, Si Amar Bencheikh a démissionné pour raison de santé évidente. Si Ameur Baghdadi a été désigné pour assurer l'intérim).

L'autorisation légale d'exercice de l'association datée du 3 octobre 2018, a été réceptionnée le 8 octobre, qui coïncide avec la journée de la Diplomatie.

Un logo fut élaboré bénévolement par Si Faiçal Louandjéli, dans sa création, auquel participa à sa finalisation par la suite, le fils de notre collègue Bessai. Il fut adopté le 2.12..2018. Si Faiçal Louandjéli, toujours bénévolement, confectionna les cartes d'adhésion et l'association procéda à leur impression (qu'il trouve ici notre reconnaissance pour cet acte digne d'intérêt qui méritait d'être signalé).

Ce lundi 11 février 2019, l'Association des diplomates algériens retraités, (Adar), va fêter sa première année d'existence par une collation qui sera organisée dans son bureau F21 au siège du ministère des Affaires étrangères. Tous les collègues sont cordialement invités à participer à cette rencontre.

Le présent article constitue un appel appuyé à la participation.