ILS SPÉCULENT SUR LA PESTE DES PETITS RUMINANTS Des vampires commercent en Algérie

Par Walid AÏT SAÏD -

Faut-il réellement s'étonner? n'est-ce pas les mêmes qui à chaque veille du mois, censé être sacré, du Ramadhan font doubler les prix des fruits, légumes et autres aliments de première nécessité?

Quel terrible aveu que celui fait par le directeur des services vétérinaires (DSV) au ministère de l'Agriculture, Hachemi Kaddour! La flambée des prix de la viande n'avait rien à voir avec l'épidémie de la peste des petits ruminants qui frappe notre cheptel, mais ce sont les spéculateurs qui en profitent pour dicter leur loi! «La peste des petits ruminants n'a aucunement touché à l'équilibre des viandes mises sur le marché», a déclaré le même responsable, hier, sur le plateau de la chaîne privée de télévision EnnaharTV.

Le même responsable réitère à l'occasion, ses assurances quant à la qualité de la viande mise sur le marché, qui est propre à la consommation. «Je tiens à assurer les citoyens quant à la qualité de la viande sur le marché qui est propre à la consommation», a assuré le docteur El Hachemi. «La peste des moutons ne représente aucun danger pour l'homme», a-t-il insisté pour argumenter le fait que cette maladie ne peut justifier une telle flambée des prix!

Il faut dire que ces prix ont commencé à augmenter quelques heures après la déclaration de cette maladie par les services vétérinaires. Ils n'ont même pas laissé le temps pour qu'il y ait un semblant d'impact sur les marchés.

Les rois de la spéculation ont donc encore une fois profité de l'occasion pour saigner les citoyens. Ce n'est pas la première fois que ces commerçants sans foi ni loi profitent d'une «crise» pour arnaquer leurs concitoyens.On se souvient l'été dernier comment les bouteilles d'eau minérale avaient vu leurs prix monter en flèche quelques heures à peine après l'annonce d'une épidémie de choléra dans le pays.

Ces bouteilles qui coûtent en temps normal 25 dinars ont été vendues 10 fois plus, 250 dinars dans certains endroits du pays. Ces commerçants ne se sont pas fait prier pour soutirer quelques dinars en profitant de la détresse de leurs concitoyens. Faut -il réellement s'étonner? N'est-ce pas les mêmes qui à chaque veille du mois, censé être sacré, du Ramadhan font doubler les prix des fruits, légumes et autres aliments de première nécessité.Il suffit que l'odeur de «Sidna Ramadhan» se fasse sentir pour qu'ils reviennent à leurs mauvaises habitudes. On a beau mobiliser tout un gouvernement, mettre en place des plans spéciaux, on n'arrive guère à couper l'herbe sous les pieds de cette «mafia» bien ancrée dans toute la chaîne commerciale. C'est d'ailleurs le cas à chaque fête nationale ou religieuse: ça flambe, ça flambe!

Alors que sous d'autres cieux, c'est pendant ce genre de fête que les prix diminuent avec des promotions exceptionnelles. Il suffit de voir les fêtes de Noël ou de fin d'année pour vite le constater. Donc, oui, les vampires existent, ils sont commerçants en Algérie...



21 millions de doses devraient être acquises

«Nous allons en commander d'autres»

Enfin! Le vaccin contre la peste des petits ruminants est arrivé. La campagne de vaccination a débuté, samedi dernier. «5 millions de doses ont été reçues», a indiqué, hier, le directeur des services vétérinaires (DSV) au ministère de l'Agriculture, Hachemi Kaddour! «D'autres quotas ont été commandés, ils devraient arriver prochainement», a-t-il souligné. Ce responsable indique que cela devrait se faire au courant de ce mois de février. Le docteur Hachemi soutient que le ministère de l'Agriculture compte importer quelque 21 millions de doses. Concernant l'indemnisation des éleveurs, il assure que cela se fera par étapes et selon l'ordre de priorité.