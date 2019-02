ADE DE BOUIRA Cap sur les fuites souterraines

Par Abdenour MERZOUK -

La direction de l'Algérienne des eaux (ADE) va en guerre contre les déperditions en eau superficielle ou souterraine.

Parce que l'ensemble des anciens réseaux sont vétustes, des quantités énormes d'eau s'évaporent dans la nature. Quand la fuite est visible, l'intervention permet de colmater, mais quand cette perte est souterraine, cela nécessite d'autres moyens et des techniques particulières pour intervenir. Dans ce domaine et selon un rapport transmis à la presse, l'ADE de Bouira, relevant territorialement de la direction régionale de Tizi Ouzou, vient de se doter d'un matériel adéquat et en mesure de retrouver les fuites enfouies. L'opération qui sera lancée et médiatisée aujourd'hui, mardi, au niveau du chef-lieu de wilaya consiste à sectoriser le réseau et sa répartition en zone d'intervention. La sectorisation consiste à subdiviser le réseau d'eau potable en plusieurs secteurs, selon la configuration de la distribution, sur lesquels les volumes mis en distribution sont mesurés, sur chacun des secteurs, on réalisera la mesure de la consommation pour déterminer en particulier le débit minimum nocturne pour calculer pour chaque secteur l'indice linéaire de fuite. «L'objectif de notre mission est d'augmenter le rendement du réseau. Pour cela il a été mis en place un programme de lutte contre la déperdition physique d'eau dont la recherche de fuite invisible est l'un de ces axes. Ce programme d'action s'article aussi sur la régulation et modulation de pression, la suppression des branchements illicites et la réparation rapide des fuites visibles, semi-visibles et invisibles. En vue de bien mener la recherche de fuite sur les réseaux d'alimentation en eau potable de la wilaya de Bouira, le suivi des mesures de débit de nuit s'impose» lit-on dans le document transmis à notre rédaction. Le travail de détection sera accompagné par les mesures de niveau des réservoirs.

«Ces mesures sont à réaliser sur tous les réservoirs et les bâches de stockage en service sur le réseau, les mesures de niveau sont réalisées par des sondes piézométriques» explique le communiqué de la cellule de communication de l'ADE Bouira. L'opération débute aujourd'hui avec la pré-localisation de fuite par «Step-Test», une méthode qui consiste en la séparation d'un réseau en secteur étanche ou section avec un seul point d'approvisionnement. Il s'agit aussi de mesurer les débits de nuit (entre 00h00 à 4h00 du matin) sur chaque secteur par des fermetures successives des vannes de sectionnement du secteur ce qui permet de quantifier les pertes par étançons.