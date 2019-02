EL OUED il se fait poignarder en protégeant sa fille

Par Hasna YACOUB -

Une bande de voyous a pignon sur rue dans certains quartiers d'El Oued. Les habitants éprouvent des difficultés énormes, jour après jour, pour rentrer chez eux, sains et saufs, sans se faire agresser. Mais ce n'est pas toujours évident. La semaine dernière, une jeune adolescente qui se faisait fréquemment importuner dans la rue à son retour de l'école, s'est plainte à son père. Contrarié, le père décide d'aller en découdre avec cette bande. Il se dirige alors en compagnie de son frère et de deux de ses voisins pour demander des explications aux membres de ce groupe, sept jeunes d'à peine une vingtaine d'années. Le père voulait parler, au plus se quereller mais il ne pensait nullement qu'il allait se faire agresser à l'arme blanche. Il a, selon Alg24, qui rapporte le malheureux incident, reçu plusieurs coups de couteau au niveau de l'abdomen et des cuisses. Des coups qui l'ont envoyé dans un état critique aux urgences de l'hôpital d'El Oued. Lorsque le frère et les voisins ont voulu intervenir, ces derniers ont également été poignardés. Les agresseurs ont ensuite pris la fuite et sont actuellement recherchés par les services de sécurité.