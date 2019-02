BELKACEM SAHLI, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ANR, À L'EXPRESSION "Notre soutien à Bouteflika dure depuis 20 ans"

Par Hocine NEFFAH -

Le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli, a affirmé que le plan d'action de la précampagne est déjà prêt pour engager l'amorce d'une sensibilisation à l'endroit des citoyens pour leur expliquer les motifs et les raisons qui font que la candidature et le soutien au président Abdelaziz Bouteflika s'inscrivent dans la continuité, la stabilité et les réformes.



L'Expression: Quel sera votre apport politique en votre qualité de porte-parole du groupe des 15 par rapport au soutien du président de la République pour l'élection présidentielle d'avril prochain aux côtés de l'Alliance présidentielle?

Belkacem Sahli: Pour débuter je veux faire un rappel sur la position de mon parti par rapport aux élections présidentielles depuis 1999. sur cette base-là, on pourra élucider et éclaircir la position de l'ANR. La décision de soutenir la candidature du président Bouteflika s'exprime comme un processus en intime cohérence avec notre ligne politique.

Pour revenir à l'élection présidentielle de 2019, la première étape s'est exprimée en février 2018 lors de la conférence nationale des bureaux de wilaya du parti.

Nous avons dit à l'époque que pour la première étape si le président se représente encore une fois, l'ANR continuera à le soutenir, mais à condition bien sûr que ce soutien soit accompagné avec un soutien et une volonté populaires, c'est-à-dire la rencontre de la volonté du président dans le sillage de la continuité et celle de la volonté du peuple de porter cette candidature. C'est ce que nous avons envisagé lors de notre conférence nationale qui a vu l'implication de la base militante de l'ANR.

En bref, nous avons constaté que les citoyens veulent que le président brigue encore un autre mandat.



En quoi consiste la deuxième étape?

La deuxième étape, c'est le soutien total au président de la République en tant que parti affichant clairement sa position sur cette question. Cette décision était l'émanation de la réunion du conseil national du parti.

C'est là où le conseil a peaufiné une résolution qui consiste non pas à appeler le président à se représenter uniquement, mais engager un processus plus profond dans la perspective de consacrer davantage la continuité.

Et on a même étayé les raisons quant au choix de la continuité sous la bannière du président de la République. Après il y a eu la troisième étape, c'était le 15 août où suite à la réunion consultative initiée par l'ANR avec les 15 partis, nous avons constitué le groupe de la continuité pour les réformes et la stabilité.

Actuellement, ce groupe s'est consolidé par le ralliement de quatre partis nouveaux, c'est pour ça que le groupe porte aujourd'hui le nom de 15+4. depuis cette troisième étape, on s'est lancé dans une campagne pour dire que notre soutien à la continuité et la candidature de président n'est plus uniquement politique, mais c'était un soutien sur le terrain.



Quelles sont les mesures prises par votre groupe sur le terrain?

Il s'agit du plan d'action du groupe de la stabilité et de la continuité et les réformes où nous avons organisé une vingtaine de meetings et des rencontres populaires dans différentes wilayas du pays sans oublier les rencontres populaires avec les enfants de la communauté algérienne à l'étranger en général et à Paris en particulier. mais il y avait aussi à côté de ces rencontres et meetings des journées d'étude pour expliquer aux citoyens les motifs et les raisons de la continuité et le soutien du président de la République pour plus de stabilité et de réformes. Et maintenant, nous nous sommes réunis en tant que groupe pour tracer le plan d'action qui va dans la lancée de la campagne électorale à la faveur de notre candidat Abdelaziz Bouteflika en coordonnant avec l'Alliance présidentielle dans le but de donner plus d'étoffe et de sens à la campagne électorale et l'animer de manière efficace. Donc on est dans la phase de précampagne maintenant, nous allons entamer une véritable campagne de sensibilisation à l'égard des citoyens pour donner plus d'ambiance à l'élection présidentielle dans le but qu'il y ait un taux de participation considérable lors de cette élection présidentielle. Mais cette campagne de sensibilisation doit se faire au niveau de nos militants pour qu'ils soient conscients des enjeux de l'élection présidentielle et de la conduite à tenir à l'égard des citoyens pour qu'ils puissent comprendre le soutien de la continuité est plus qu'important pour le pays et son avenir et aussi convaincre les larges couches de la société pour participer massivement dans cette joute importante sur l'échiquier politique national.



Quels sont les points communs entre votre ligne politique et le programme du président Bouteflika et quels sont les aspects de la convergence en la matière?

Nous considérons à l'ANR que le soutien au président de la République ne date pas d'aujourd'hui. C'est un soutien qui remonte à 1999. la convergence qui existe entre le président Bouteflika et l'ANR, elle, remonte à une vingtaine d'années. Ladite convergence s'exprime selon différentes formes. Nous étions présents dans le premier gouvernement du président, nous étions présents aussi dans plusieurs chantiers de réforme qu'avaient initiées le président depuis son investiture en tant que premier magistrat du pays. Nous avons soutenu le président dans les trois commissions de réformes, à savoir de l'éducation, de l'Etat et la commission de la réforme de la justice. Nous étions partie prenante dans cette démarche entreprise par le président de la République parce que nous nous reconnaissions dans les choix de réformes entamées depuis son élection lors de son premier mandat présidentiel à nos jours. Ceci dit, il faut rappeler aussi un passage qui a été celui de divergences sur la question des événements de la Kabylie en 2001-2002 où l'ANR n'était pas d'accord avec l'approche du pouvoir à l'époque pour résoudre et juguler la crise qui s'est amplifiée à cette époque où nous avions remarqué que la crise ne pouvait être résolue que par un vrai dialogue avec des vrais représentants de la Kabylie lors de ces événements dramatiques qui ont endeuillé le pays.