CONSTANTINE L'imprimerie des quotidiens El Khabar et El Watan ravagée par le feu

Par Ikram GHIOUA -

Un important incendie s'est déclenché, hier matin, au niveau de l'imprimerie des quotidiens El Khabar et El Watan à Constantine, sis à la zone industrielle de la nouvelle ville Ali Mendjeli. Le sinistre a tout ravagé, provoquant l'effondrement des plafonds. Selon un des responsables, l'imprimerie a été complètement consumée par les feux d'une rare violence. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer, néanmoins l'on a enregistré des dégâts énormes. Alertés, les services de la Protection civile ont mobilisé un important dispositif pour venir au bout de l'incendie. C'est vers cinq heures du matin que le feu a pris en proie l'édifice. Le bilan sera prochainement déterminé, rapporte la Protection civile dans un communiqué. Les dégâts sont considérables, selon le premier responsable de l'imprimerie, Lamine Khattabi, qui était choqué par ce qui venait de se passer. Le sinistre est venu à bout de 480 tonnes de stocks de journaux invendus, destinés au recyclage, 6000 fardeaux d'alvéoles destinés à l'exportation, 52 tonnes de papier arrivés la veille, un stock d'encre de six mois d'impression, des stocks de pièces de rechange et de produits d'entretien, des équipements propres aux deux lignes de production et toute la partie administrative composée d'une vingtaine de bureaux. Des interrogations s'imposent sachant que le système de sécurité est l'un des plus performants. Pour l'heure, on ne peut écarter aucune piste ni confirmer l'origine de cet incendie, sauf après enquête. L'imprimerie de Constantine des deux quotidiens a été la première à être installée, avant celle d'Alger et d'Oran. Sur son site le quotidien El Watan souligne que «le bilan des pertes est très lourd». Les employés de l'imprimerie, rencontrés sur le site avaient du mal à cacher leur stupeur dévoilant une sourde colère, trahissant des soupçons d'un acte criminel. Pour rappel, c'est le 16 juin 2001 que les premiers numéros de chacun des deux titres ont été tirés dans cette imprimerie, après la création de la société Aldp (Algérie diffusion et impression de presse, son sigle n'inclut pas le mot ´´impression´´ car il s'agit en réalité d'une ancienne société de distribution ayant fait faillite et reprise en 1996 par les deux quotidiens. Viendront ensuite ceux d'Alger et d'Oran.