UNIVERSITÉ ALGER 2 Ça bouillonne chez les étudiants!

Par Walid AÏT SAÏD -

Les étudiants de l'université Alger 2 sont en colère! Ils réclament l'amélioration de leurs conditions pédagogiques et sociales. La Ligue nationale des étudiants algériens (Lnea) a pris sous sa coupe les revendications des étudiants de cette université qui regroupe quatre pôles, à savoir Bouzaréah, Ben Aknoun, Mehalma et BenI Messous. Car, ces étudiants en lettres et en sciences sociales ne disposent pas des moyens élémentaires pour leur scolarité. A titre d'exemple, la Lnea dénonce l'absence de chauffage dans des salles de cours, des chambres froides qui se transforment en piscine olympique dès qu'une goutte de pluie tombe. Ils dénoncent également l'insécurité qui règne dans leurs facultés où l'on y accède comme dans un moulin. Ces étudiants parlent aussi des conditions catastrophiques d'hébergement et de restauration. «Il y a des problèmes de sécurité dans les cités universitaires où plusieurs étudiants ont été agressés et leurs affaires volées dans leurs chambres même», soulignent les représentants de ces étudiants venus à notre rédaction. «C'est pire en ce qui concerne la restauration avec des plats immangeables, un manque d'hygiène et des odeurs nauséabondes qui se dégagent des cuisines qui sont dans un état catastrophique», ajoutent-ils. Ce syndicat estudiantin évoque aussi des problèmes liés au transport avec «un manque flagrant de bus et de chauffeurs qui font la loi». Ce qui met en retard souvent les étudiants, disent-ils. .