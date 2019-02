DERBAL DÉMENT LES PRÉTENDUES ENTRAVES DANS LA COLLECTE DES SIGNATURES "Cessez cette rengaine!"

Par Hasna YACOUB -

Le citoyen espère voter, rien de plus

Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (Hiise) n'a pas attendu pour nier l'existence de tout harcèlement à l'encontre des personnes souhaitant se présenter à l'élection présidentielle d'avril prochain.

Abdelwahab Derbal ne pouvait pas laisser passer une telle accusation. Celle portée par des candidats contre l'administration l'accusant déjà de partialité. Un refrain qui revient pratiquement à chaque élection électorale. Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (Hiise) n'a pas attendu pour nier l'existence de tout harcèlement à l'encontre des personnes souhaitant se présenter à l'élection présidentielle d'avril prochain. Il a aussi souligné que le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales a émis des instructions strictes exigeant des notaires, des témoins judiciaires, des municipalités et de tous les responsables de son secteur de s'acquitter convenablement de leurs tâches et de faciliter le travail des candidats. «Ce qui se dit est faux. Au contraire, actuellement tout est fait pour faciliter le travail aux candidats à la candidature. Comme tout le monde a pu le voir, les candidatures sont ouvertes et personne n'a été empêché de retirer les formulaires», a tenu à souligner hier M. Derbal, lors de son passage au forum du journal El Hiwar, rappelant que toutes les parties concernées par la validation des signatures sont mobilisées six jours sur sept afin de mener à bien cette opération. C'est là le rôle justement de la Hiise: veiller au bon déroulement de l'élection présidentielle depuis la convocation du corps électoral jusqu'à la proclamation des résultats. Et même si l'instance n'a pas été officiellement saisie, Abdelwahab Derbal a statué.

Il n'y a aucun dépassement, a-t-il assuré. Et pourtant, des candidats se plaignent. Ces derniers affirment rencontrer des «entraves» et des «intimidations» lors de l'opération de collecte des signatures. «Au moment où la campagne pour la collecte des signatures de parrainage atteint la vitesse de croisière, certaines APC multiplient les entraves, et parfois les intimidations contre les citoyens qui parrainent notre candidat», a dénoncé le directeur de campagne d'un candidat à la candidature qualifiant de telles pratiques de «délinquance institutionnelle» et interpellant «le ministre de l'Intérieur pour rappeler à l'administration son devoir de neutralité, dans le respect de la Constitution et des lois de la République, et mettre en garde ses agents contre les dérives qui engagent leur responsabilité pénale». En fait, quel intérêt pourrait avoir un candidat d'accuser l'administration à tort? S'agit-il d'une stratégie qui vise à dénoncer, par la suite, la fraude? Possible. Mais il est tout à fait possible aussi que des entraves aient réellement été enregistrées. Cependant, comme ces entraves ne sont pas généralisées et qu'il ne s'agit que de cas épars, il ne doit donc s'agir que de comportements isolés d'agents qui cherchent à se faire distinguer en faisant de l'excès de zèle. Ces derniers doivent être rappelés à l'ordre certes, mais ce n'est nullement une raison pour accuser toute la structure de l'Intérieur. Et à ce propos, il y a lieu de rappeler que Nouredine Bedoui a donné publiquement ses instructions à l'administration. Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a appelé à une mobilisation totale pour une conduite «efficace et transparente» de l'opération électorale dans le «respect rigoureux» de la loi. Il a insisté sur la nécessité de fédérer tous les moyens et toutes les compétences à l'effet de faire réussir le processus électoral. Il avait même assuré que «le travail de chaque responsable fait l'objet de suivi et de contrôle rigoureux (...) Celui qui ne remplit pas convenablement sa mission n'aura pas sa place dans les institutions de l'Etat». Un avertissement clair à tous ceux qui seront tentés de porter atteinte à la crédibilité du prochain scrutin. Mais pour que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur, Les candidats à la candidature sont tenus de dénoncer ces dépassements non pas auprès des médias mais en saisissant officiellement la Hiise, l'organe désigné pour garantir une présidentielle transparente et honnête.



A propos du Conseil constitutionnel

«La vacance du poste n'a pas d'impact»

Abdelwahab Derbal a assuré que la vacance du poste de président du Conseil constitutionnel n'a aucun impact sur le processus électoral. Il a expliqué que les membres du Conseil doivent informer le président de la vacance du poste, mais que cela n'affecte nullement la bonne conduite de l'opération électorale. En revanche, le président de la Hiise a exprimé son mécontentement devant l'absence de culture électorale, considérée comme un signe du niveau de culture des peuples et des Etats, soulignant qu'il s'agit là d'un défi de taille pour le gouvernement et les acteurs de la société.