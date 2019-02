INDUSTRIE ET COMMERCE EXTÉRIEUR Ce qu'on ne vous dit pas

Par Saïd BOUCETTA -

Le ciment, la nouvelle arme de l'exportation

Loin des polémiques politiciennes, deux ministres du terrain, font des pieds et des mains pour diversifier les entrées financières du pays. Des mégaprojets aux quatre coins du pays et des prévisions d'exportations en milliards de dollars.

En cette phase préélectorale où l'opinion nationale est accaparée par la présidentielle du 18 avril prochain, les membres du gouvernement ne chôment pas pour autant. Les ministres du Commerce et de l'Industrie et des Mines, pour ne citer que ceux qui ont eu des activités très récentes, donnent la nette impression d'une volonté de garder le cap sur leur mission. Ainsi, Youcef Yousfi, en visite de travail au sud du pays, prend à coeur son rôle de principal animateur de la scène industrielle et minière nationale. L'homme, qui se trouvait, hier, à Béchar, n'a pas manqué de souligner l'importance prise par l'industrie du ciment et l'objectif d'attendre à plus ou moins moyen terme, un chiffre à l'export de l'ordre de 500 millions de dollars. Un niveau appréciable qui se situe déjà à 25% des exportations hors hydrocarbures du pays. Le ministre, qui a inauguré ces derniers jours, un certain nombre d'unités industrielles dans les filières électronique et mécanique, affiche la conviction que l'industrie nationale est véritablement en phase de progression, avec des objectifs atteignables en matière d'export, malgré l'ambition affichée que l'on pourrait qualifier de disproportionnée, notamment dans les produits électroniques et électroménagers. Le même «reproche» injustifié est également fait à l'automobile où le concept d'«importation déguisée» a fait tant de mal à l'image de cette industrie naissante. A ce sujet, l'inauguration de la nouvelle usine de camions de marque Hyundai répond aux sceptiques et donne au ministre de l'Industrie, l'occasion d'afficher l'ambition de l'Algérie.

Les secteurs de l'industrie et des mines, qui contribuent à la progression du chiffre des exportations hors hydrocarbures à des niveaux encore très modestes, n'en sont pas moins en nette progression dans le tissu national et assurent des centaines de milliers d'emplois. Il reste que même «petits», les montants réalisés par les cimentiers algériens, méritent d'être connus. Ainsi, Youcef Yousfi a révélé à partir de Béchar que les exportations du ciment ont atteint un million de tonnes en 2018. Il y a deux ou trois ans, l'Algérie importait ce produit. En 2019, le secteur vendra 2 millions de tonnes produites par des opérateurs publics et privés. Dans le lot, 1,2 million qui seront le fait du Groupe Gica, avec des prévisions de recettes situées entre 80 et 100 millions de dollars.

Pour les mines, l'ambition n'est pas moins importante. Les trois ou quatre mégaprojets identifiés sont actuellement en phase de production, de montage ou de maturation. Le ministre de l'Industrie et des Mines a cité le gigantesque gisement de manganèse de Guettara, dont il est attendu une production de 16 millions de tonnes dans les prochaines années, alors qu'il assure déjà 6 millions de tonnes annuellement. Concernant l'autre grand défi, la mine de Gara Djebilet de Tindouf, le ministre a fait état d'études techniques qui, si elles aboutissent à une possibilité d'exploitation, l'Etat mettra 1000 à 2000 milliards DA, d'investissement. Un autre mégachantier à l'image de la mine de phosphate de Tébessa qui entrera en production en 2022, avec un objectif d'exportation de un à 2 milliards de dollars/an.

Ces prévisions d'exportations sont faites a minima, pour la simple raison que plein d'initiatives, aux quatre coins du pays, s'amorcent, avec l'idée de passer à l'export. Les pouvoirs publics en soutiennent beaucoup, mais pas toutes. Celles qui bénéficient d'un accompagnement «volontariste» des ministres du Commerce et de l'Agriculture, concernent les fruits et légumes. A ce propos, une vingtaine d'opérateurs algériens versés dans le domaine agricole et agroalimentaire participeront à la 137ème édition du Salon international des fruits et légumes «Fruits Logistica 2019». Conduite par le ministre du Commerce, Saïd Djellab, la délégation algérienne a la ferme intention de faire valoir la qualité de la production nationale. Que ce soit pour les fruits et légumes qui ont réalisé une recette de 60 millions de dollars à l'export en 2018, ou pour les autres produits locaux, le département du commerce a mis le paquet pour trouver des débouchés à l'extérieur. Avec la seule ambition d'exporter, les producteurs algériens ont participé à 25 Salons et foires à l'étranger en 2018. Pour l'année en cours, 53 manifestations économiques sont prévues.