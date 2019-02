MÉGACOUPURE D'EAU POUR 37 COMMUNES DE LA CAPITALE Les semeurs de panique démentis

Par Walid AÏT SAÏD -

La Seaal, qui avait démenti cette fausse information le 24 janvier dernier, rassure ses clients qu'il n'y a aucune coupure de cette envergure prévue en 2019. «D'ailleurs, on s'arrange à ce qu'il y ait des perturbations et non des coupures», affirme le service communication.

Pénurie de bidons en plastique, ruée vers les bouteilles d'eau minérale et citoyen en panique. Voilà l'ambiance apocalyptique qui a régné, lundi dernier, dans la capitale à cause d'une nouvelle... «fake-news». En effet, au milieu du mois dernier un communiqué avait circulé sur les réseaux sociaux annonçant une mégacoupure d'eau pour 37 communes de la capitale. Un communiqué que les auteurs ont voulu faire croire émanant de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (Seaal). Mais à bien voir le communiqué, il ne comportait ni logo ni cachet du responsable de l'entreprise. Pis encore, la page Facebook de la Seaal, qui annonce même les petites perturbations liées aux conditions météorologiques, n'a pas fait état de cette information. Ça sentait la «fake -news» à des kilomètres...Mais comme ce genre d'infos circulent très rapidement sur le Web, elles deviennent très vite virales. Le faux document est partagé des milliers de fois, avec la mention: urgent. Très active sur les réseaux sociaux, la Seaal réagit vite pour démentir cette fausse information. Elle publie un vrai communiqué, cette fois-ci signé, où elle informe ses clients que celui qui circule sur les réseaux sociaux faisant référence à une suspension de l'alimentation en eau potable au niveau de 37 communes d'Alger n'est pas officiel. Elle indique qu'un projet pour la réparation de quatre grandes fuites au niveau de Boudouaou était à l'étude, mais rien d'officiel n'avait été annoncé. «Le projet est toujours en cours d'études afin d'évaluer avec exactitude l'impact des travaux et les opérations à mettre en place pour alimenter les citoyens en eau potable durant la durée des travaux», avait indiqué la même source. «Pour être honnête avec vous, il y avait effectivement un projet pour la réparation de ces grandes canalisations de transfert des eaux de la station de Boudouaou vers Alger, où des fuites ont été localisées. Mais il na jamais été question de coupures complètes pendant quatre jours, mais juste des perturbations», a assuré Adel Babou, chef de département communication de la Seaal, joint, hier, par téléphone. «Cela ne fait pas partie de la politique de l'entreprise de priver ses clients de l'eau pendant plusieurs jours. Nos ingénieurs étudient toujours le moyen qui permet d'offrir un service minimum, et ce quelle que soit l'ampleur des travaux» a-t-il soutenu. Ce cadre de la Seaal rassure dans ce sens les clients de l'entreprise sur la continuité du service en toute circonstance. «S'il y a des coupures importantes, on organise toujours des points de presse afin d' informer les clients sur les objectifs des travaux et de leur impact sur l'amélioration de la qualité du service. Cela tout en publiant des communiqués de presse à travers nos canaux traditionnels de communication», poursuit-il non sans préciser que les petites perturbations sont annoncées sur la page Facebook de la Seaal qui reste l'un des meilleurs moyens d'information pour les clients. Enfin, concernant les fameux travaux, notre interlocuteur annonce qu'ils ne se feront pas au courant de l'année 2019. «Je rassure, les études ont montré leur non-faisabilité pour cette année. Ils seront faits probablement en 2020», a-t-il conclu. Voilà donc comment une fausse information sur les réseaux sociaux peut créer tout un vent de panique. C'est cela le grand danger des «fake-news»...