LA BAD RÉVEILLE LE «TRANSMAGHRÉBIN» Le chemin de fer «politique»

Par Abdelkrim AMARNI -

La rentabilité d'un pareil projet ayant un préalable politique, l'on peut donc supposer que la BAD a acquis quelques garanties des Etats maghrébins concernés.

L'Union du Maghreb arabe (UMA) a annoncé, dans un communiqué avoir obtenu un don de la Banque africaine de développement (BAD) pour financer les activités préparatoires du projet d'une ligne de chemin de fer transmaghrébine reliant l'Algérie, la Tunisie et le Maroc.

Le projet vise, dans une première étape, à réhabiliter et à moderniser une ligne ferroviaire de 363 kilomètres entre l'Algérie et le Maroc et une autre ligne de 503 kilomètres entre l'Algérie et la Tunisie. Dans ces proportions, le chantier paraît assez volumineux pour que la BAD s'y intéresse, sans tenir compte des retombées à court et moyen terme, sur le développement socio-économique de toute la région.

La rentabilité d'un pareil projet ayant un préalable politique, l'on peut donc supposer que la BAD a acquis quelques garanties des Etats maghrébins concernés. Il convient de souligner, à ce propos, que l'unique et incontournable décision politique à prendre pour assurer la rentabilité du projet, consiste en l'ouverture des frontières algéro-marocaines. Si dans le sens Algérie-Tunisie et inversement, il n'y a pas de problème, il reste à réaliser la connexion entre l'Algérie et le troisième pays de l'UMA. Auquel cas, le Transmaghrébin aura une utilité économique et sociale majeure.

Le don de la BAD, dont le montant n'a pas été dévoilé par l'UMA, sera, en partie, consacrée à l'organisation de la table ronde des bailleurs de fonds, prévue le 28 mars 2019 à Tunis. A cette date, l'on saura le sérieux ou pas de l'annonce du projet. Mais un indice suppose que ce ne sont pas des paroles en l'air, puisque la BAD a déjà consacré une enveloppe pour une opération marketing qui s'étalera du 1er au 28 mars 2019. L'engagement de la Banque africaine de développement ne peut être considéré comme une fin en soi, en ce sens que la taille du projet est «historique», tant sur le plan physique que financier. Et pour cause, La ligne ferroviaire transmaghrébine devrait s'étendre sur environ 2350 km. et coûtera 3,8 milliards de dollars.

Cela revient à dire que les trois Etats doivent s'assurer de la solidité de leurs relations politiques. Lorsque celles-ci étaient bonnes, au début des années 90, le projet a vu le jour. Il aspirait à la promotion des échanges commerciaux entre les trois pays du Maghreb central et à assurer une libre circulation des personnes et des marchandises.

L'UMA compte ainsi utiliser une partie de cette enveloppe pour effectuer les paiements prévus au titre du contrat pour l'élaboration du dossier «marketing et commercialisation» du projet ainsi que pour la préparation de la table ronde des bailleurs de fonds en vue de mobiliser les ressources nécessaires à l'exécution du projet. Fin janvier, l'UMA a lancé un appel à candidature international pour le recrutement d'un consultant individuel ou un représentant d'une société pour le marketing, la publicité de l'étude, de la réhabilitation et de la modernisation de la ligne de chemin de fer transmaghrébine. L'UMA a tenu, du 24 au 27 juillet 2017, la 3ème session ordinaire de la commission chargée de superviser l'étude de faisabilité de cet ambitieux projet. La session a été consacrée à l'évaluation des offres techniques et financières présentées par des bureaux d'études ayant participé à l'appel d'offres. Cette étude est financée à hauteur de 1,7 million de dollars par la Banque africaine de développement (BAD).