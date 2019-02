APPELÉ GROUPE DE LA CONTINUITÉ, DE LA STABILITÉ ET DES RÉFORMES 19 partis en campagne

Par Hocine NEFFAH -

Le groupe de la continuité, de la stabilité et des réformes se donnera comme objectif, de travailler en direction des citoyens en faisant dans la pédagogie électorale et politique pour asseoir les jalons d'une élection présidentielle où le taux de participation doit être l'objectif central et déterminant dans cette joute importante et majeure.

La précampagne sonne son tocsin et l'Alliance présidentielle vient d'avoir un soutien de la part du groupe des 15+4, un regroupement qui plaide pour la continuité, la stabilité et des réformes, présidé par Belkacem Sahli, le secrétaire général de l'ANR. Le groupe en question vient de se réunir pour dégager une structure qui se veut opérationnelle en mettant en place un plan d'action qui consiste à déterminer les démarches qui vont dans le sillage du soutien massif de la candidature du président de la République. C'est dire que ce regroupement se reconnaît dans l'approche présidentielle mordicus. C'est pour cette raison que Sahli veut enclencher une «dynamique» d'adhésion populaire des plus massives dans le but d'élever la cadence de la participation citoyenne dans cette joute électorale éminemment politique, à savoir l'élection présidentielle. Le G15+4 veut se lancer dans une mobilisation sur le terrain pour converger avec la démarche de l'Alliance présidentielle qui est constituée de quatre partis qui ont la part de lion au sein des structures représentatives de l'Etat et au sein du gouvernement. La jonction va se faire d'une manière qui avancera au-devant de la scène politique et électorale le programme présidentiel et les nouveaux chantiers de réformes politiques qui vont caractériser la nouvelle étape qui coïncide avec l'élection présidentielle du mois d'avril prochain.

C'est ce pari et ce défi que le groupe de la continuité veut relever et réussir. Quant à la coordination, Sahli précise que le groupe des 15+4 est inscrit d'emblée dans la logique de l'Alliance présidentielle en termes d'actions à entreprendre et des démarches à adopter pour que la campagne électorale se déroule d'une manière coordonnée et efficace sans que cela puisse provoquer de la confusion ni des interférences étant donné que tous soutiennent le même programme et le même candidat, qui ont l'habitude de travailler sous sa direction et sous ses orientations politiques. Donc, la boucle est bouclée, l'ensemble des formations qui constituent ce qui est appelé dans le jargon politique de l'allégeance, ira en synergie vers une campagne électorale où le leitmotiv serait la promotion de la candidature du président en exercice et essayer de ratisser large lors de cette élection présidentielle.