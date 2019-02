RÉVISION EXCEPTIONNELLE DES LISTES ÉLECTORALES L'opération clôturée hier

Le chapitre des réclamations risquera de constituer le gros morceau de cette opération. La révision exceptionnelle des listes électorales, qui a débuté le 23 janvier en prévision de l'élection présidentielle du 18 avril 2019, s'est achevée hier, à minuit. Des milliers de noms figurant sur le fichier des listes ont été radiés à travers les wilayas, dont 1700, rien qu'à Alger. Les personnes décédés ou inscrites deux fois ont été touchées par cette «purge». Le numérique vient à la rescousse et les nouveaux services lancés par le département de Bedoui permettront d'arrêter, dans quelques jours, les chiffres définitifs. Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire avait invité tous les citoyens non inscrits sur les listes électorales et âgés de 18 ans révolus le jour du scrutin, soit le 18 avril 2019, à demander leur inscription sur la liste électorale de la commune de résidence. Les électeurs ayant changé de résidence devaient, quant à eux, se rapprocher de leur nouvelle commune de résidence afin de procéder à la radiation et à l'inscription. Dès la clôture de la période de révision des listes électorales, les citoyens omis sur ces listes auront la possibilité de présenter leurs réclamations au président de la commission administrative électorale.