UN SONDAGE SUR LE FINANCEMENT ET LE COMMERCE L'ATTESTE Hsbc Algeria est leader du marché

Par Abdelkrim AMARNI -

L'Algerie, un marché clé du réseau international du Groupe Hsbc.

Dans le cadre du sondage de «Euromoney 2019» sur le financement du commerce, les entreprises économiques en Algérie ont voté pour Hsbc comme étant le numéro un du marché local des services de financement du commerce. Quant à la qualité de service, elles ont également élu Hsbc numéro un au «Prix du Meilleur service en Algérie».

A travers le Moyen-Orient, les entreprises économiques ont désigné Hsbc comme étant le numéro un du marché des services de financement du commerce au niveau régional. En effet, de nouveaux succès ont été enregistrés au niveau de Bahreïn, l'Egypte et au Qatar. Pour la deuxième année consécutive, la banque a également été élue «Leader du marché numéro un» par les entreprises économiques au niveau mondial.

Commentant ces distinctions, Mounir Belaidene, responsable du commerce extérieur chez Hsbc-Algérie, dira: «C'est un grand honneur d'être reconnu par les clients comme «numéro un», Leader du marché des services de Financement du commerce en Algérie. Cette distinction témoigne des efforts inlassables des équipes en Algérie pour offrir à nos clients un service de qualité», s'est-il plu à souligner.

«L'Algérie, en tant que marché clé faisant partie du réseau international du groupe Hsbc, joue un rôle important en aidant nos clients à atteindre leurs objectifs de croissance, notamment grâce à notre emprise internationale représentant 77% du commerce international. Les complexités et les conditions liées au commerce international exigent «efficacité et minutie» de la part des équipes engagées sur le terrain. Nous avons été en mesure de répondre à ces demandes de la part des clients et des instances dirigeantes», a indiqué, pour sa part, James Fielder, directeur général de Hsbc-Algérie.

Les conclusions en matière de finance et commerce d'Euromoney sont basées sur un sondage mené auprès de plus de 7000 entreprises de commerce international, leur demandant de classer les principaux fournisseurs de services de financement du commerce.

La banque commerciale Hsbc, qui active depuis plus de 150 ans, compte environ 1,7 million de clients répartis sur 53 marchés, allant des petites entreprises, centrées principalement sur leurs marchés nationaux, aux entreprises opérant au-delà des frontières.