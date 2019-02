CONSTANTINE La police fait son bilan

Par Ikram GHIOUA -

Drogue, transfert illégal de la devise et homicide volontaire, parmi les affaires traitées par la police.

Dans une conférence de presse animée hier, au siège de la direction régionale de la police, situé à la zone industrielle Palma, il a été question de rendre compte du bilan annuel des activités de la police sur la région est comprenant 15 wilayas. Le bilan fait état de 42 affaires de kidnappings, dont huit mineurs.

41 affaires ont été résolues, selon le rapport de la police. Concernant le chapitre de la cybercriminalité, les forces de la police ont traité 1043 affaires. La wilaya de Tébessa vient en tête avec 231 affaires, suivie de la wilaya de Sétif avec 103 affaires, Jijel avec 93 affaires, Batna avec 75 affaires, Annaba avec 71 affaires et Constantine avec 54 affaires, pour ne citer que ces villes. Les plus importantes affaires enregistrées dans ce domaine sont l'appel à une désobéissance vis-à-vis de l'état, chantage et tentatives de piratage. En ce qui concerne la police des frontières, la plus importante affaire est relative au transfert illicite de la devise. Pas moins de 349.250 euros ont été saisis à l'aéroport de Constantine. Toujours dans le cadre des activités de la police judiciaire, le rapport de la police a souligné la saisie de 3.010.000 euros en faux billets. Lors de cette conférence de presse, les services de la police à travers les 15 wilayas ont enregistré 80.802 affaires de crimes dont 66.253 ont été résolues soit 80% avec 80.355 personnes impliquées. Parmi ces affaires 108 homicides volontaires, dont 105 ont été résolues avec l'arrestation de 204 mis en cause. Concernant le trafic de drogue, les forces de la police ont établi 5901 affaires en 2018, avec la saisie de 383,2 kg de kif traité, 335.429 unités de psychotropes, 125g héroïne, 670,4 g de cocaïne.