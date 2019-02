LA MAISON DE LA CULTURE MARQUE LE 3E ANNIVERSAIRE DE SON OFFICIALISATION Tamazight plus fort que jamais

Par Kamel BOUDJADI -

Un riche programme mis au point par la Maison de la culture

Tamazight bénéficie désormais du moyen le plus efficace pour sa sauvegarde, l'enseignement à l'école.

La maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou célèbre depuis hier et poursuivra aujourd'hui le troisième anniversaire de l'officialisation de la langue amazighe, sous le thème de «la culture et la langue amazighes pour le renforcement identitaire et linguistique en Algérie». Une célébration qui coïncide avec la consécration par l'ONU de 2019 comme l'année internationale des langues autochtones.

En fait, au-delà du riche programme mis au point par la maison de la culture afin de marquer ce troisième anniversaire, il convient de mettre en exergue l'importance de cette coïncidence avec un autre évènement international dans le même chapitre. Tamazight est une langue autochtone comme les six mille autres langues dénombrées par l'Unesco à travers le monde. L'Unesco avertit que dans les prochaines cent années ce sera la moitié de ces six mille langues qui aura disparu. Tamazight est concerné dans ce rapport établi en 2015 parce que ce sont 13 variantes qui sont en voie de disparition à travers plusieurs régions d'Algérie.

Cependant, à la différence de ces autres langues, tamazight bénéficie désormais du moyen le plus efficace pour sa sauvegarde, l'enseignement à l'école. En effet, les experts de l'Unesco préconisent comme première solution de revitalisation de ces langues, de les enseigner dans les écoles aux enfants. Et c'est justement à ce chapitre qu'il convient de mentionner que l'Etat algérien a pris une grande avance sur beaucoup de pays que l'on croit les plus démocratiques du monde. Une avancée extraordinaire que beaucoup de linguistes voudraient voir améliorer dans les prochaines années préconisant au passage son enseignement dans le préscolaire et la maternelle. L'enfant ne s'épanouit réellement, que s'il rencontre en premier sa langue maternelle à ses premiers pas à l'école.

Pour revenir au programme mis au point par la maison de la culture, notons qu'hier, des communications d'une grande importance ont été tenues au niveau de la petite salle de la Maison de la culture. Une table ronde autour du thème «Culture et langue amazighes: renforcement identitaire et linguistique algérien» a ainsi été animée par des spécialistes du domaine en présence de Djelaoui Mohamed, président de l'Académie algérienne de la langue amazighe, Imaghazen Moussa, membre de l'Académie algérienne de la langue amazighe, Guerchouh Lydia, membre de l'Académie algérienne de la langue amazighe, Tazarart Brahim, écrivain et directeur des éditions «Thira» de Béjaïa avec la modération de Hallouane Hacène, auteur et enseignant à l'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou.

Ders ateliers et des expositions sont également au programme depuis hier et se poursuivront jusqu'à la clôture cet après-midi. Parallèlement, le cycle des communications se poursuivra avec une deuxième table ronde autour de «Le passage de la littérature berbère de l'oralité à l'écrit.» Elle sera animée par Ikharbane Mohand Akli, enseignant à l'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, le docteur Allaoua Rabhi, enseignant à l'université Abderrahmane Mira de Béjaïa, le docteur Kennouche Abdelhamid, chercheur et historien, enseignant à l'université de Annaba, Saâdi Kaci, enseignant à l'université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou. Les débats seront modérés par Bilek Hamid, archéologue et ancien cadre au Haut Commissariat à l'amazighité.