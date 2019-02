LE NET, UN CHAMP DE BATAILLE OÙ TOUT EST PERMIS à la guerre comme à la guerre

Par Saïd BOUCETTA -

Tous les prétendants à la magistrature suprême, sans exception aucune, réservent une place spéciale à la Toile, jusqu'à en faire un canal de communication majeur.

Les prémices de ce que sera la campagne électorale dans le «cyber espace» fait ressortir que les belligérants ne s'obligent aucune limite. Des opérations de manipulation de l'opinion, sans aucun sens de la mesure, commencent à pointer du nez.

Du détournement d'images au remontage sophistiqué de vidéos de personnalités politiques, en passant par les traditionnelles «blagues» raillant les responsables gouvernementaux, «les hostilités» sont bel et bien ouvertes et la Toile devient, depuis quelques jours, un immense champ de bataille où tous les coups semblent permis. Il faut dire que dans le lot des «attaques», ce sont les informations qui paraissent les plus vraisemblables, montées comme de vraies nouvelles, qui font le plus peur. Elles ne font pas rire, mais sont très vite virales.

Une fois ancrées dans les esprits, il devient impossible de les démentir. Comme une balle, une fausse nouvelle, lorsqu'elle est «professionnellement enveloppée» atteint sa cible et l'extrait sans provoquer d'autres gros dégâts, relèvera du miracle.

L'histoire récente des cybercampagnes électorales, sous d'autres cieux, pullule d'accusations balancées telles des «grenades» et qui ont eu bien plus d'effet que plusieurs dizaines de meetings. Il est désormais admis qu'aucune campagne présidentielle dans le monde puisse se passer de l'Internet. Il est même impossible d'imaginer, aujourd'hui, n'importe quel candidat, sans son équipe de spécialistes du Net.

Tous les prétendants à la magistrature suprême, sans exception aucune, réservent une place spéciale à la Toile, jusqu'à en faire, pour nombre d'entre eux, un canal de communication majeur. Des pages Facebook, Twitter, Instagram et autres réseaux sociaux sont pris d'assaut par les partisans des candidats et, c'est sur ce terrain que se joue visiblement une partie de la bataille.

Le réseau You tube, censé alimenter toutes les autres plates-formes reste un enjeu de taille pour tous. Chacun a sa chaîne TV sur ce réseau social et tous comptent les «vues», histoire d'évaluer la popularité des uns et des autres.

Pour innovante que soit cette manière de conduire une campagne électorale en Algérie, l'occupation du Web constitue néanmoins la partie visible d'une «guerre» où les hommes et les femmes de l'ombre font l'essentiel de «coups tordus». Et pour cause, ce sont les vidéos compromettantes, les photos scandales et autres «Twitts» et posts Facebook fabriqués, avec l'objectif de «descendre l'adversaire» qui attirent l'attention des électeurs potentiels. En tout cas, c'est sur cet aspect de la «guerre» que peuvent se formuler des intentions de vote.

Même s'il n'existe aucun sondage sur le poids des réseaux sociaux dans les campagnes électorales en Algérie, les équipes chargées d'en animer le versant «cybernétique» s'octroient le statut de fer de lance dans les permanences, en raison de l'incapacité des militants de convaincre dans la vie réelle.

De fait, les partisans des candidats deviennent des cybermilitants et s'en vont faire campagne sur Facebook.

Ils participent à la diffusion des fake news fabriquées dans les laboratoires des comités de campagne. A la guerre, comme à la guerre, c'est l'équipe qui parvient à sortir le plus de fake news qui remportera la cyberbataille.