ORAN Trois adolescents violent une mineure de 11 ans

Par Wahib AïT OUAKLI -

Les agresseurs, âgés de 16 et 17 ans, ont guidé la victime, sous la menace, vers une cave d'un immeuble isolé où ils ont perpétré leur forfait en la violant avant de l'abandonner.

Le parquet près le tribunal d'Oran vient d'ordonner la mise sous mandat de dépôt de trois jeunes, âgés de 16 et 17 ans. Les trois mis en cause sont accusés d'avoir abusé sexuellement d'une fillette de 11 ans, après l'avoir apostrophée dans l'une des rues désertes du quartier populaire Ibn Sina, ex-Victor Hugo, connu sous l'appellation locale de Tirigou.

La fillette, quittant l'habitation familiale, a fait l'objet d'une poursuite pédestre opérée par les trois jeunes garçons. Se rendant compte que la rue était vide, les trois accusés n'ont rien trouvé de mieux à faire que de détourner la victime en la guidant, sous la menace, vers une cave d'un immeuble isolé où ils ont perpétré leur forfait en la violant avant de l'abandonner. De retour au domicile familial, la mère de la victime voit sa fille tremblotant de peur et d'anxiété et apprend ce qui venait de se passer. Elle l'emmène chez le médecin légal et dépose plainte. Une enquête est ouverte et rapidement, les trois individus ont été identifiés, arrêtés et présentés devant le parquet.