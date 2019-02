AFFAIRE DE LA SAISIE DE 3 QUINTAUX DE COCAÏNE À SKIKDA Gaïd Salah salue la vigilance de l'armée

Par Ikram GHIOUA -

Dans un message de félicitations, le vice-ministre de la Défense nationale, général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a tenu à exprimer sa satisfaction quant à l'opération qui avait permis la saisie le 25 janvier dernier de 3 quintaux de cocaïne à Skikda. Le vice-ministre de la Défense nationale écrit en s'adressant au détachement relevant de la compagnie de commandos marine-Skikda: «Je vous adresse mes vives félicitations, et à travers vous, au Commandement du détachement relevant de la compagnie commandos marine de Skikda, aux éléments du détachement qui ont participé à cette opération ainsi qu'à l'ensemble des commandos marine, pour cet exploit qui dénote de leur haut degré de vigilance, de professionnalisme et d'efficacité sous la conduite pertinente du commandant de la 5e Région militaire.» Cette opération est d'autant plus méritoire, qu' «elle est l'oeuvre des commandos marine, qui relèvent du régiment d'actions spéciales marines, nouvellement créé, attestant par la même de leur capacité à accomplir les missions spéciales dont ils sont investis». Ces missions consistent principalement à la sécurisation des sites névralgiques le long du littoral, au renforcement des brigades d'intervention côtières des garde-côtes en matière de surveillance ainsi qu'à une large gamme de tâches spécifiques en mer, propres aux unités d'élite. Pour le vice-ministre «Au-delà du gain opérationnel à travers l'expérience engrangée qui, au demeurant, confirme la pertinence de la mise sur pied de telles unités, l'exploit réalisé réside dans la dimension nationale que revêt la saisie de cette importante quantité de drogue dure, en ce sens que ce genre d'opérations est de nature à prémunir notre pays de ses effets néfastes», attestant en toute sérénité que «c'est là une mission noble qui vous honore et dont il vous incombe de l'accomplir en tous temps et toutes circonstances». Le vice-ministre conclut «que ces félicitations soient un témoignage de reconnaissance pour les efforts consentis et le courage et l'abnégation dont vous avez fait preuve, en espérant qu'elles constitueront un facteur de motivation pour persévérer davantage, dans le but de maintenir de manière constante le haut degré de performance opérationnelle que requièrent vos nobles missions».