COMMÉMORATION DU 61E ANNIVERSAIRE DES ÉVÈNEMENTS DE SAKIET SIDI YOUSSEF Un anniversaire qui unit deux peuples

Par Abdelkrim AMARNI -

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de voeux à son homologue tunisien, Béji Caïd Essebsi à l'occasion de la commémoration du 61ème anniversaire des évènements de Sakiet Sidi Youssef. Dans ce message, le président Bouteflika a affirmé que «cet évènement mémorable constitue une opportunité pour la promotion des liens de fraternité et de coopération entre nos deux pays et une source d'inspiration pour les générations montantes afin d'aller de l'avant vers un avenir prometteur à la hauteur des aspirations de nos peuples frères à davantage de progrès et de prospérité». «Il m'est agréable, à l'occasion de la commémoration du 61ème anniversaire des évènements de Sakiet Sidi Youssef, d'adresser à votre Excellence, au nom du peuple et du gouvernement algériens, et en mon nom personnel, mes voeux les meilleurs, priant Dieu Le Tout-Puissant de vous accorder santé et bien-être et davantage de progrès et de prospérité au peuple tunisien frère sous votre conduite judicieuse», a écrit le président Bouteflika dans son message. «La commémoration de cette épopée héroïque m'offre l'agréable opportunité de m'incliner à la mémoire des Chouhada algériens et tunisiens dont le sang a fusionné pour illustrer l'une des plus belles images de solidarité et de cohésion? à la lumière d'une lutte commune pour la liberté et l'indépendance», a ajouté le chef de l'Etat.