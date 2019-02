PERTURBATION DANS L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE À BÉJAÏA Nouvel incident et des interrogations

Par Arezki SLIMANI -

être privé d'eau en plein mois de janvier d'autant plus très pluvieux, paraît étrange. C'est le calvaire que vivent les Béjaouis depuis plus d'une dizaine de jours.

La ville de Béjaïa est confrontée depuis le 28 janvier dernier à des coupures fréquentes d'eau potable, en raison d'incidents survenus sur les deux conduites principales qui alimentent la commune de Béjaïa à partir de la source bleue, à Taskriout dans la région Est et du barrage de Tichy Haff dans la commune de Bouhamaza, dans la vallée de la Soummam. Le premier incident s'est produit le 25 janvier et concernait la conduite de DN 1 000, qui transporte l'eau à partir du barrage de Tichy Haf, pour desservir le couloir d'Akbou vers Béjaïa a été obstruée par une entreprise tierce, provoquant la rupture de l'alimentation en eau potable au niveau de deux communes de la wilaya: Oued Ghir et la ville de Béjaïa. Cela a duré jusqu'au 28 janvier.Entre-temps, un autre incident est survenu à la faveur de la crue de l'oued Aguerioune sur la conduite alimentant une grande partie de la commune de Béjaïa. Les équipes techniques de l'ADE n'ont pu intervenir au niveau de l'oued Aguerioune que plusieurs jours après, pour procéder d'abord à la déviation du cours de l'oued, afin de pouvoir accéder à la conduite DN 700 et permettre sa réparation. La fin des travaux est prévue pour demain au plus tard, selon le directeur de l'ADE, la distribution de l'eau potable pour les quartiers de la commune de Béjaïa, demeure par intermittence d'un jour sur deux à partir du barrage de Tichy-Haff. En attendant et à la faveur de la réparation de la conduite desservant Béjaïa à partir de Tichy Haff, l'alimentation en eau potable a été assurée une fois tous les deux jours avec une fréquence de 8h, avec le renforcement d'un dispositif d'appoint par citernage qui a été mis en place.