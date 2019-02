DURANT 2018 À L'EST DU PAYS 5 072 accidents de la circulation enregistrés

Par Ikram GHIOUA -

Pas moins de 5 072 accidents de la circulation ont été enregistrés durant l'année 2018 rapporte un rapport de la police. Le chiffre qui reste important concerne les 15 wilayas de l'Est du pays. Le même rapport note la perte malheureusement de 242 personnes, alors que 6 244 ont été blessées. La cause principale qui conduit souvent à l'irréparable, fait remarquer le rapport, est l'excès de vitesse, dépassement dangereux et le non-respect du code de la route. Toujours selon le rapport de la police, ses services ont enregistré 32 383 58 opérations relatives au trafic routier et au contrôle de véhicules. Il a été opéré, outre les contraventions du Code de la route, au contrôle de 8 149 véhicules dont 1 697 saisis pour non-conformité des matricules. Sur un autre chapitre et toujours dans le cadre du trafic routier, la police des frontières à travers les wilayas de l'est, à enregistré un mouvement important durant l'année 2018. En effet, 4 146 550 personnes ont accédé au territoire contre 4 202 710 sortantes. Sur ces chiffres on note le mouvement de 2 290 272 touristes de différentes nationalités soit

1 178 119 entrées et 1 112 153 sorties. Quant au mouvement des Algériens, la police des frontières à enregistré

2 968 431 entrées et 3 090 557 sorties. Ce qui est très important et le rapport le fait remarquer d'ailleurs, que le mouvement est plus important que celui de l'année 2017. Ce qui laisse croire que l'Algérie commence peut-être à devenir une destination privilégiée pour les touristes étrangers.