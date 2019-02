LE MINISTRE DE L'HABITAT RASSURE Tous les programmes Aadl sont financés

Par Ilhem TERKI -

Hier à Alger, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Abdelwahid Temmar, a assuré que le «logement», demeure une priorité du gouvernement.

En réponse à une question orale posée lors d'une séance plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN), le ministre a indiqué que l'Etat a financé tous les programmes restants des logements Aadl, en dépit des difficultés financières rencontrées par le Trésor public. Pour le ministre, «grâce à la décision du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, tous les logements Aadl restants ont été financés, en vue de leur finalisation». Chiffres à l'appui, il ajoute, que le nombre des logements non financés était de 210 000 unités en 2017. Expliquant, dans ce même sens, que sur un total de 210 000 unités non financées, 120 000 ont été inscrites en 2018 puis 90 000 autres au titre de la loi de finances 2019, pour une valeur globale de 670 milliards de DA, sans comptabiliser les aides indirectes, soit près de 6 milliards de dollars. Dans ce même sillage, répondant à une question sur la véracité de l'amendement de l'article 7 du décret exécutif n°01-105 définissant les conditions et modalités d'acquisition de logements, dans le cadre de la location-vente de logements réalisés sur fonds publics, e premier responsable du secteur a précisé que l'article en question n'a pas été modifié, expliquant, en outre, que le souscripteur est tenu de s'acquitter de 25% du montant global du prix de cession du logement comme première tranche. Selon, Temmar, la seule modification apportée à l'article 7 du même décret vient uniquement expliquer le procédé de versement des 25%. Par ailleurs, il est important de savoir que le versement est effectué en quatre tranches pour alléger la charge sur le souscripteur. «L'Etat qui a réduit légèrement sa contribution qu'il assumait seul, en vertu de l'arrêté ministériel du 19 juin 2017, se charge toujours de la majeure partie des coûts du logement», a-t-il ajouté.