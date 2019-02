AU SUJET DU TRANSFERT ILLICITE D'OR ET DE DEVISES VERS L'ALGÉRIE L'Entmv précise

Par Wahib AïT OUAKLI -

Ayant pris connaissance des articles publiés par certains médias au sujet du démantèlement d'un réseau de trafic international, activant dans le blanchiment d'argent lié au trafic de drogue en France et en Italie générant des transferts illicites d'or et de devises vers l'Algérie à bord des navires de l'Entmv en sortie d'Italie, la direction générale de l'Entmv a apporté les précisions suivantes pour lever toute équivoque. Elle nie toute implication d'employés. «Nous vous faisons part de notre étonnement et surprise, quant au contenu de cet article, tout en infirmant l'implication, interpellation ou arrestation d'un quelconque employé de l'Entmv dans ce supposé trafic et qu'aucun incident de ce genre ne nous a jamais été signalé par les autorités portuaires italiennes (police, douanes)», note la précision de cette entreprise soulignant que «l'Entmv n'effectue que quatre à cinq rotations par an en saison estivale sur la ligne Skikda - Gênes et non mensuellement comme rapporté dans cet article». Le même document ajoute par ailleurs qu'il est clairement indiqué dans ces articles que «le transporteur de ces fonds a été identifié comme étant un Franco-Algérien (sûrement installé en France) et non un quelconque employé de l'Entmv».