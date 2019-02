TRANSPORT MARITIME L'Entmv se déploie à l'ouest du pays

La direction régionale de l'Enmtv compte ouvrir une agence avant la saison estivale 2019 à Sidi El Houari, proche de la gare maritime d'Oran.

Près de 200 passagers, dont 134 étrangers devant rallier, à partir d'Oran, la ville française de Marseille par voie maritime le 2 février dernier, viennent d'être remboursés par la compagnie nationale de transports maritimes Algérie Ferries. La facture s'est élevée à près d'un million de dinars. Idem pour les passagers ayant réservé leurs billets pour la journée du 28 janvier en partance d'Oran pour la ville espagnole de Barcelone. Pour cause, leur traversée n'a pas été assurée à temps, en raison des changements climatiques, d'où l'ajournement de la première desserte et le changement de cap de la deuxième en la détournant vers la ville française de Marseille.

Cela est survenu alors que l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs vise l'ouverture de plusieurs autres, tout en envisageant l'ouverture de trois agences à Ghazaouet, dans la wilaya de Tlemcen, Aïn Témouchent et Oran, et cela, selon ses responsables, pour une meilleure prise en charge des usagers. Il s'agit d'une agence à Ghazaouet, située en face du port, à la demande de la direction générale de l'Enmtv, d'une autre au centre-ville d'Aïn Témouchent et d'une troisième à Oran. Cette opération, visant à améliorer les conditions d'accueil et à rapprocher l'Enmtv des voyageurs, permettra d'épargner les longs déplacements aux voyageurs pour réserver et acheter les billets, surtout en saison estivale, qui enregistre un grand flux.

L'agence de Ghazaouet est restée fermée depuis 2002, alors que celle d'Aïn Témouchent depuis 2008. Et ce n'est pas tout. La direction régionale de l'Enmtv compte ouvrir une agence avant la saison estivale 2019 à Sidi El Houari, proche de la gare maritime d'Oran, surtout après la réalisation du téléphérique reliant le port au centre-ville, ce qui contribuera à faciliter le déplacement des voyageurs du et vers le port. Le réseau de l'Enmtv à l'ouest du pays compte six agences situées à Tlemcen, Maghnia, Sidi Bel Abbès, Relizane et Mostaganem, outre deux à Oran. Le nombre de voyageurs sur les lignes maritimes de l'Enmtv Ouest est de 8 000 à chaque saison estivale. L'entreprise assure au niveau de l'Ouest trois lignes que sont Oran-Alicante, Oran-Marseille et Oran-Barcelone. Dans un autre registre, la Dgsn, par le biais de la police aux frontières, est passée à la vitesse supérieure en assurant des facilitations des formalités policières supplémentaires à bord des navires et paquebots. Nombreux ont été les voyageurs et les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger, qui ont exprimé leur satisfaction quant à la célérité, l'efficacité et la souplesse des nouvelles formalités policières, introduites depuis trois ans par la direction générale de la Sûreté nationale, permettant aux voyageurs de s'acquitter en un temps record des formalités de transit. Ces formalités leur permettent de quitter le port en quelques minutes, juste après l'accostage du navire à quai, alors qu'une telle opération nécessitait auparavant beaucoup de temps, avant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures, d'autant que le facteur temps est primordial pour ceux d'entre eux devant se rendre dans d'autres wilayas du pays. Ainsi, la Dgsn a pris une série de mesures sécuritaires afin de faciliter le transit des voyageurs et des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger, à travers l'affectation d'une brigade navigante relevant de la PAF maritime, en vue de satisfaire différentes formalités et remplir les procédures de transit des voyageurs et des véhicules. Les formalités s'effectuent en un temps record ne dépassant pas les 30 secondes. L'on souligne que les brigades navigantes, créées en 2016, sont chargées de fournir un service de qualité et de faciliter l'opération de transit des voyageurs». L'équipe navigante est composée de sept agents, dirigés par un chef de brigade, accompagné de deux policiers chargés des formalités de transit, au niveau de la station biométrique du navire.