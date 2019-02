IL ORGANISE AUJOURD'HUI UN MEETING À LA COUPOLE À ALGER Le rendez-vous du FLN

Le plus vieux parti du pays a mobilisé tous les moyens humains et matériels

La Coupole sera chargée de slogans qui tonneront dans le sens de la continuité, la stabilité et les réformes politiques.

La Coupole du complexe Mohamed-Boudiaf, à Alger, tonnera au rythme de «ensemble pour la continuité de la marche du développement». c'est le mot d'ordre qui fera le grand titre du meeting qui sera organisé par le FLN comme signe de soutien et d'allégeance au président de la République en exercice, Abdelaziz Bouteflika dans le cadre de la joute présidentielle du mois d'avril prochain.

Le FLN n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour annoncer vertement le soutien au «moudjahid Abdelaziz Bouteflika comme candidat à l'élection présidentielle».

Pour ce faire, le plus vieux parti du pays a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour faire de ce meeting un «des plus grands moments politiques» pour clamer haut et fort leur attachement à leur candidat. Dans ce sens, le meeting, même s'il est organisé par le FLN, aura un nombre important d'alliés que ce soit de l'Alliance présidentielle ou de ceux qui se reconnaissent dans le giron du groupe des 19 pour la continuité, la stabilité et les réformes. Il y a aussi selon certaines sources proches du vieux parti, l'implication de «toutes les personnalités du FLN, les anciens secrétaires généraux et cadres du parti».

Il faut rappeler que l'Alliance présidentielle a fait une déclaration commune pour expliquer les motifs et les raisons du soutien à l'égard du président de la République en exercice en soulignant que c'est grâce aux «choix éclairés et des acquis importants que l'Algérie a réalisés sous sa direction, et en soutien à son programme ambitieux de réformes et de développement pour une Algérie épanouie, unie, solide et réconciliée», et d'ajouter que «les acquis réalisés par le président Abdelaziz Bouteflika, artisan de la Concorde et la Réconciliation, architecte des réformes et du développement et protagoniste de la sécurité et la sérénité», a précisé le communiqué signé par l'Alliance présidentielle dans le cadre de l'annonce de leur soutien à la candidature de l'élection présidentielle de Abdelaziz Bouteflika.

La présence des anciennes figures qui ont accompagné les mandats précédents du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à l'image de l'ancien Premier ministre et directeur de campagne de Abdelaziz Bouteflika, Abdelmalek Sellal en l'occurrence, sera une sorte de consécration du principe qui a été rappelé par les représentants de l'Alliance présidentielle selon lequel «le but est de concrétiser les objectifs escomptés par l'Alliance présidentielle, visant à soutenir le président Bouteflika et accompagner son programme pour poursuivre le processus de réformes et de développement», a-t-on mentionné.

Donc, il s'agit bien d'un meeting qui consacrera le principe de la continuité et de l'approfondissement des réformes comme cela a été réaffirmé par les protagonistes qui constituent la trame de fond de l'alliance qui soutient d'emblée la candidature du président Abdelaziz Bouteflika à briguer un cinquième mandat présidentiel.

