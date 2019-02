LES ISLAMISTES DÉCIDÉS À RUINER L'ÉCOLE ET SALIR LA RÉPUTATION DE BENGHEBRIT Le festin des fauves

Par Saïd BOUCETTA -

L'école, otage des barbus

Le discours des politiques, comme de leurs hommes de main, est truffé de mensonges. Mais ce qui importe dans la stratégie des islamistes, ce n'est pas d'argumenter, mais de bourrer le crâne des enfants.

La machine intégriste s'est mise en branle, ce week-end, avec la promesse d'organiser des prières collectives dans les établissements scolaires de la République, histoire de mettre la ministre de l'Education nationale en minorité. La manoeuvre est on ne peut plus grossière et le procédé sent la tentative de récupération d'un secteur qui échappe petit à petit à leur emprise. Les enseignants acquis à l'idéologie intégriste ont vu dans la réaction ferme de la ministre sur le sujet de la prière dans l'enceinte scolaire, un moyen de rallumer un brasier que l'ensemble de la collectivité nationale tente d'éteindre depuis près de trois décennies. Toutes les déclarations, jusqu'à celle de Abderrezak Makri, candidat à la présidentielle, prennent leurs racines dans le discours haineux de l'ex-Fis dissous et de ses mentors moyen-orientaux. Personne parmi les enseignants réfractaires à Benghebrit, n'a évoqué les années 60 et 70. Epoque où l'ensemble du peuple algérien assumait son appartenance à l'islam sans avoir à faire montre de comportements ostentatoires. Les islamistes et le premier d'entre eux, Abderrezak Makri, ont usé d'insinuations blessantes à l'adresse de la ministre de l'Education nationale et de tous les citoyens qui ne partagent pas leur point de vue. Il y a dans cette attaque d'une violence coutumière aux intégristes, une volonté d'isoler la ministre de l'Education nationale, de la jeter à la vindicte populaire, d'en faire un exemple à ceux qui tenteraient d'attenter à «leur islam». Quoi de mieux que le second pilier de la religion comme arme pour «démolir» le symbole de l'anti-islamisme qu'est devenue Mme Benghebrit. Il va de soi que le discours des politiques, comme de leurs hommes de main, est truffé de mensonges. Mais ce qui importe dans la stratégie des islamistes, ce n'est pas d'argumenter, mais de bourrer le crâne des enfants, de détruire toute trace de raisonnement et, à travers les élèves, agir sur les parents. Qui oserait donc remettre en cause la prière? Celle-ci, disent les Makri et consorts, doit s'exercer partout et a la priorité sur toute autre activité humaine.Avec cette énième polémique, les islamistes pensent reprendre l'initiative et marquer des points contre une ministre qui leur tient tête depuis 5 ans. Ils ne lâcheront pas le morceau. Ils croient évoluer sur du velours. Très peu de parents d'élèves leur tiendront tête, dans cette bataille qu'ils voudraient certainement remporter, une bonne fois pour toutes. Ils pensent partir favoris avec leur propre interprétation de la religion. Ce ne sont pas de «faibles» parents d'élèves qui vont leur opposer une autre vision de l'islam. Ils se sentent en terrain conquis. Ils jouent à domicile, pourrait-on dire.Mais sont-ils aussi puissants qu'ils veuillent le faire croire? Combien de divisions comptent-ils dans leurs rangs? Ils paraissent décidés dans les vidéos qu'il publient sur les réseaux sociaux, mais jusqu'où peut aller cette détermination? Autant de questions sans réponses, en l'absence d'éléments concrets d'appréciation. Mais il est quelques indices susceptibles d'amener les uns et les autres à jauger leur influence réelle sur l'école algérienne. Ces indices sont perceptibles dans l'avancée de la réforme du système éducatif national. Les divers chantiers ouverts par la ministre attestent d'une réelle réceptivité dudit système au changement. L'algérianisation du contenu des manuels scolaires, l'action sur le terrain pour relever le niveau des élèves et d'autres interventions de la tutelle ont produit des résultats. Même si cela n'est pas encore visible partout, il reste que l'école algérienne de 2019 n'a rien à voir avec celle des années 90. La réforme de l'école a tracé la voie pour un système moderne et efficace. Tout cela a été obtenu envers et contre les islamistes, dont les leaders, les partis et leurs satellites ont tenté de piéger la ministre à chaque étage de la réforme. Ils ont perdu toutes leurs batailles parce que Mme Benghebrit n'est pas seule et elle est en train de gagner la guerre contre l'obscurantisme.