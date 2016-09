GT ACADEMY DE NISSAN Trois Algériens qualifiés

Par Salim BENALIA -

Mohamed Madaci, Kamel Madaci et Karim Teggar, sont les trois Algériens, sur une vingtaine de prétendants de l'Afrique du Nord, qui se sont qualifiés à la finale qui se déroulera en octobre prochain au circuit mythique de Silverstone, en Grande-Bretagne. Selon Nissan Algérie qui a publié des vidéos et des photos sur sa page Facebook, les compétiteurs se sont affrontés via des simulateurs (jeu Grand Tourismo sur Playstation), des tests physiques, et un défi de conduite réelle sur piste. Du 18 au 27 octobre, les participants devront se frotter aux meilleurs compétiteurs au niveau mondial et gagner peut-être une place de pilote professionnel de Nissan Team.