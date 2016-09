SOVAC Le Nouveau Caddy enfin disponible

Par Salim BENALIA -

Ce produit est équipé d'un système de sécurité qui le rend plus sûr que jamais.

Le très attendu Caddy de Volkswagen, arrive enfin dans la concession des Grands Vents sous sa toute dernière version.

Présenté au dernier Salon automobile d'Alger, ce produit très prisé par les clients algériens est disponible en deux finitions uniquement, à savoir Proline au prix de 2600.000,00 DA TTC et Conceptline au prix de 3699.000,00 DA TTC.

En prix licence les deux déclinaisons sont respectivement cédées à 2199.000,00 DA et 2790.000,00 DA. Arborant un subtil design qui le fait se démarquer discrètement de ses précédentes moutures, le véhicule gagne en prestance. Il laisse apparaître une phase avant qui adopte une nouvelle grille de calandre nettement plus large avec des feux légèrement redessinés et plus imposants. La partie arrière obéit aux mêmes codes esthétiques. Elle a pour elle une allure plus séduisante. L'on distingue une nouvelle forme du hayon, du pare-chocs et des feux qui sont désormais plus assombris. Quant aux rétroviseurs, ils sont redessinés à souhait.

A l'intérieur du nouveau Caddy, on décèle un nouveau tableau de bord et un volant multifonction, disponible en option, très agréable et réglable selon les besoins du conducteur.

Le confort de conduite est renforcé par des sièges ergonomiques, revêtus, en option, d'un tissu encore plus robuste, par une garde de toit généreuse, de l'espace pour les jambes et une acoustique optimisée.

Des appuis-tête brevetés et ergonomiques augmentent la sécurité des passagers. Parfaitement modulables, les sièges sont rabattables et peuvent être complètement enlevés et ce, indépendamment les uns des autres. La deuxième rangée de sièges peut même être repliée vers l'avant. L'habitacle s'a dapte ainsi à tous les usages. Les rétroviseurs sont, désormais, plus stylés. A l'intérieur, l'on remarque un tableau de bord inédit et un volant multifonction, disponible en option, très agréable et réglable selon les besoins du conducteur. La conduite est cette fois agrémentée par des sièges ergonomiques, revêtus, en option, d'un tissu encore plus robuste, par une garde de toit généreuse, de l'espace pour les jambes et une acoustique optimisée.

Des appuis-tête brevetés et ergonomiques augmentent pour leur part la sécurité des passagers. Le Nouveau Caddy est équipé d'un système de sécurité qui le rend plus sûr que jamais. Sovac le propose avec un seul bloc moteur, soit le 1.6l TDI de 102 Ch, notamment pour la version Combi (Conceptline) et en déclinaison fourgon (Proline).