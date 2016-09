GT ACADEMY DE NISSAN Six finalistes désignés à Luxor, en Egypte

Par Salim BENALIA -

La finale de la GT Academy 2016 de Nissan qui a eu lieu en ce début septembre, à Luxor, en Egypte, vient d'être clôturée par la désignation de six finalistes. Ces derniers ont été choisis parmi une vingtaine de talentueux concurrents et ont été qualifiés pour rejoindre le Race Camp tenu sur le célèbre circuit de Silverstone, en Grande-Bretagne, où ils seront en compétition avec la crème mondiale de cette spécialité. Ils tenteront alors de réaliser leur rêve: devenir le champion de la GT Academy, un titre qui permettra au meilleur de devenir pilote de course professionnel sous les couleurs de Nissan. Cette année, ils étaient près de 977 participants au Maroc, 525 en Algérie (Ardis, Alger) à participer aux qualifications sur simulateurs durant cet été dernier. Six Marocains et six Algériens se sont distingués avec les meilleurs temps et ont ainsi rejoint les huit Egyptiens à Luxor pour disputer la finale régionale. Lors de cette finale, les participants se sont affrontés via des simulateurs (Jeu Grand Tourismo sur Playstation) ils ont également subi des tests physiques et un défi de conduite réelle sur piste. L'événement comprenait également un concours de communication,afin d'évaluer les compétences de communication de chaque concurrent en termes de gestuelle, langages du corps, expressions faciales et l'apparence générale, pour bien les préparer aux interviews avec différents médias. Les six finalistes qui représenteront l'Afrique du Nord au rendez-vous de Silverstone sont Hassan Mostafa, Mohamed Waly, Karim Teggar, Mohamed Madaci, Kamel Madaci et Oussama Benjellon. Isao Sekiguchi, président Afrique du Nord et Egypte de Nissan, a déclaré: «GT Academy est l'une des plus importantes réussites de Nissan et nous sommes fiers de voir des événements d'une telle envergure prendre place dans notre région. Cette année, la GT Academy a permis à de nombreux jeunes gamers de réaliser leur rêve, en participant aux épreuves de qualifications sur simulateurs.» Sekiguchi a ajouté:«A la base, la GT Academy a été créée pour les jeunes afin de leur apporter plus de confiance en soi; une confiance en leurs capacités et compétences leur permettant d'accomplir leurs objectifs. A travers la GT Academy, Nissan aide les rêveurs à transformer leurs rêves en réalité et à ne jamais abandonner leurs aspirations.» L'innovation et l'enthousiasme de Nissan ont pris une nouvelle dimension pendant la GT Academy; Nissan est ainsi la première entreprise à avoir introduit une compétition officielle de sport automobile en Afrique du Nord, donnant de la sorte aux candidats la chance de devenir des pilotes de course professionnels. La marque nippone a pu également offrir aux représentants des médias nord-africains l'opportunité d'être pendant trois jours dans les coulisses de cet événement.